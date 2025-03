José Álvarez Haya se suma a les crítiques per l'escàndol al Reial Madrid - Leganés

per Mireia Puig

El Real Madrid es va endur els tres punts contra el Leganés en un partit carregat de polèmica arbitral, on les decisions preses pel col·legiat González Fuertes van ser determinants per al resultat final (3-2). Les xarxes socials no van trigar a incendiar-se, i periodistes esportius destacats s'han pronunciat amb duresa contra el que va passar al Santiago Bernabéu.

Un dels més contundents va ser José Álvarez Haya, conegut col·laborador de televisió i habitual informador sobre l'actualitat futbolística.

Álvarez Haya va qualificar d'«escàndol» el viscut a l'estadi madridista, i no va dubtar a assenyalar directament dues jugades que, segons ell i gran part de l'opinió pública, van resultar decisives i injustes. En un tweet que ràpidament es va fer viral, el periodista va apuntar clarament: «Escàndol al Bernabéu. Penal que no és, assenyalat a Guler. Falta inexistent en el tercer».

Però el més impactant i simbòlic del seu missatge va ser el tancament, utilitzant diversos emoticones en forma de pistola que resumeixen perfectament la gravetat que, segons ell, va tenir l'arbitratge sobre l'equip visitant.

Diverses jugades polèmiques

La primera jugada a la qual José Álvarez Haya fa referència va ocórrer al minut 32. Arda Güler, jugador del Real Madrid, va caure a l'àrea rival després d'un contacte mínim amb un defensor del Leganés. González Fuertes no va dubtar a assenyalar penal, cosa que va permetre a Kylian Mbappé posar l'1-0 al marcador. Aquesta acció va generar una indignació generalitzada entre jugadors i cos tècnic del conjunt visitant, que van protestar de manera vehement en considerar que la decisió era clarament incorrecta.

Però les polèmiques decisions arbitrals no es van aturar aquí. La segona meitat va portar amb si una nova acció discutible. Quan el marcador reflectia un empat (2-2), l'àrbitre va assenyalar una falta al límit de l'àrea visitant, que una vegada més va encendre la polèmica. Mbappé va convertir el tir lliure en el 3-2 definitiu, tornant a posar el Real Madrid en avantatge. Aquesta acció va ser especialment criticada per José Álvarez Haya, qui va subratllar en el seu missatge que la falta era totalment inexistent.

Un emoticona que ho resumeix tot

L'emoticona utilitzada per Álvarez Haya, diverses pistoles en fila, simbolitza amb força la sensació generalitzada que al Leganés se li havia arrabassat injustament la possibilitat de competir en igualtat de condicions en aquest partit. És una metàfora visual del dany sofert pels errors arbitrals, que s'interpreten per molts com a decisions premeditades a favor de l'equip blanc.

No es tracta d'una crítica aïllada, ja que l'actuació arbitral va generar una onada de comentaris negatius a les xarxes socials. Altres periodistes, comentaristes i exjugadors van donar suport a aquesta visió, argumentant que decisions com aquestes condicionen greument la competició.

Aquesta polèmica se suma a una sèrie d'episodis similars durant aquesta temporada, intensificant el debat sobre la presumpta existència d'un tracte preferencial cap al Real Madrid.

Mentrestant, des de l'entitat madridista han preferit guardar silenci després del partit. No obstant això, fonts properes al club assenyalen que consideren aquestes crítiques com a part d'una campanya de desprestigi cap a l'equip blanc, negant taxativament qualsevol tipus de tracte preferencial arbitral.