La final de la Supercopa d'Espanya ha deixat als aficionats amb moltes emocions. El F.C Barcelona s'ha imposat al Real Madrid amb un contundent 2-5, en un partit carregat d'acció, gols i controvèrsia arbitral. Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha i Balde han brillat en un encontre que ha consolidat la superioritat blaugrana en el clàssic.

D'altra banda, el Real Madrid ha aconseguit els seus gols gràcies a Mbappé i Rodrygo, encara que el seu esforç no ha estat suficient per frenar l'equip català. L'expulsió de Szczęsny a l'inici de la segona part ha condicionat als blancs. Malgrat jugar amb un menys, el Madrid no ha abaixat els braços, però l'eficàcia del Barcelona ha estat demolidora.

Els culers han aprofitat els espais, deixant clar que la seva capacitat ofensiva és de primer nivell. La tensió ha estat constant en un partit que ha donat molt de què parlar a les xarxes socials i entre els comentaristes.

Les crítiques a una acció clau

No obstant això, més enllà dels gols i les jugades, l'arbitratge de Gil Manzano ha estat el centre de les crítiques. Diverses decisions han generat controvèrsia, destacant-se una acció de Vinicius que podria haver suposat la seva expulsió. Els comentaris a les xarxes no s'han fet esperar, i figures com David Bernabéu i José Álvarez han assenyalat directament al col·legiat.

La jugada que més ha encès els ànims ha estat una trepitjada de Vinicius a un jugador blaugrana. Aquesta acció, que podria haver suposat una segona groga, no ha estat sancionada.

"I ara li ha perdonat la segona a Vinicius. Lamentable Gil Manzano", ha publicat David Bernabéu a les seves xarxes socials, generant milers de reaccions. José Álvarez, per la seva banda, ha estat més contundent en afirmar que "el Madrid hauria d'estar amb 9".

La polèmica no s'ha limitat a aquesta jugada. Diversos analistes han qüestionat decisions menors que, acumulades, han beneficiat al conjunt blanc. A les xarxes socials, molts usuaris han compartit imatges de jugades dubtoses, alimentant el debat sobre la imparcialitat del col·legiat.

Gil Manzano, en el punt de mira

Gil Manzano porta temps sent objecte de crítiques per part de l'afició culer. En anteriors encontres, les seves decisions han estat percebudes com a desfavorables per al Barcelona.

Aquest partit no ha estat l'excepció. Encara que el marcador final reflecteix una victòria clara dels blaugranes, molts consideren que l'arbitratge podria haver canviat el rumb de l'encontre.

L'historial de Gil Manzano inclou altres episodis similars. En diverses ocasions, les seves decisions han aixecat ampolles, deixant a l'afició catalana amb la sensació d'un tracte desigual. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris que qüestionen el seu rendiment i la seva capacitat per dirigir encontres d'alta tensió.