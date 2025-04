La condició de Marcelino per tornar a entrenar l'Sporting de Gijón

El futbol asturià viu un moment de reflexió profunda. L'Sporting de Gijón, un dels històrics del futbol espanyol, travessa una temporada decebedora a Segona Divisió després d'haver coquetejat amb l'ascens la passada campanya. En aquest context de certa desil·lusió, una figura estimada per l'afició rojiblanca ha tornat a escena: Marcelino García Toral. L'actual entrenador del Villarreal no ha tancat la porta a un retorn a la banqueta d'El Molinón, encara que ha deixat clara la seva única condició.

Durant la presentació del Congrés Futbolfy a Villaviciosa, esdeveniment que reunirà el pròxim 24 de juny a personalitats com Rubén Albés, Mateo Alemany o el xef Quique Dacosta, Marcelino va oferir la seva visió sobre el present de l'Sporting. “No estic preocupat pel descens, perquè no crec que l'equip tingui aquest problema, però sí que em genera desil·lusió. Un sempre vol veure l'Sporting a dalt, com l'any passat, lluitant per alguna cosa més”, va reconèixer el tècnic asturià.

La falta de contundència en moments decisius ha estat, al seu parer, un dels grans mals de l'equip aquesta temporada: “Vaig veure diversos partits i en molts es van generar ocasions per guanyar, però l'equip no va ser resolutiu. Especialment en els trams finals, va faltar ser més determinant en ambdues àrees”.

La seva etapa anterior a l'Sporting: dades i llegat

Marcelino guarda un vincle especial amb l'Sporting. No només va néixer a la ciutat, sinó que va dirigir el filial entre 2001 i 2003, i el primer equip durant dues temporades (2003-2005). En aquest període, va deixar un balanç de 35 victòries, 22 empats i 29 derrotes en 86 partits oficials, amb un total de 100 gols a favor i 82 en contra, segons les dades aportades pel club. Això li va permetre sumar 127 punts, amb una mitjana d'1,48 punts per partit.

Encara que no va aconseguir l'ascens a Primera Divisió, el seu estil de joc ofensiu, el seu carisma i la seva identificació amb el club li van guanyar el respecte de l'afició. I de l'espectre futbolístic nacional.

“Només tornaria si hi ha garanties d'èxit”

Preguntat sobre un possible retorn, Marcelino va ser taxatiu: “Només tornaria si tingués la plena seguretat que el projecte té possibilitats d'èxit. No em perdonaria tornar i que les coses no sortissin bé”.

Aquest èxit, però, va més enllà de la il·lusió. Per a ell, el club ha de fer una revisió profunda sobre els seus objectius i la seva estructura real: “Moltes vegades l'eufòria ens porta a perdre de vista la realitat. Des de fa temps vinc dient que l'equip no té una estructura prou sòlida per lluitar per pujar de categoria”.

L'entrenador també va dedicar paraules a l'estat del futbol asturià en general. Encara que va elogiar la trajectòria de tècnics com Luis Enrique, va lamentar la inestabilitat en clubs com Sporting i Oviedo: “Això ha provocat que molts talents joves se'n vagin fora. És una pena que no puguem retenir-los. Tant de bo puguem tornar a veure els nostres dos grans equips a Primera, com en els meus temps de jugador”.

Respecte al seu futur, no descarta retirar-se en uns anys: “No m'imagino entrenant amb 70, encara que encara em queden anys. De vegades penso en la jubilació, però també crec que m'avorriria sense futbol”. I pel que fa a una hipotètica trucada de la selecció espanyola, Marcelino ho té clar: “Crec que aquestes oportunitats arriben o passen de llarg. Ara mateix estic molt feliç al Villarreal”.