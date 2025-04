José Álvarez Haya enfonsa Tomás Roncero per muntar-se una conspiració sobre el VAR

El VAR continua sent una font constant de debat i controvèrsia en el futbol espanyol, especialment quan es tracta de grans clubs com el FC Barcelona o el Real Madrid. No és estrany que analistes esportius aprofitin cada ocasió per encendre debats públics, però aquesta vegada Tomás Roncero ha portat les seves sospites fins a nivells extrems, provocant una contundent resposta del també periodista José Álvarez Haya.

Tot va començar després de la victòria del Barcelona davant el Celta per 4-3 en un partit que va estar marcat per decisions polèmiques, incloent-hi un penal assenyalat al minut 98. Roncero, conegut per la seva afició madridista i polèmiques opinions, va publicar al seu compte de Twitter una anàlisi molt crítica de l'ús del VAR durant l'actual temporada 2024-2025.

"NO FARÉ MÉS PREGUNTES SENYORIA", iniciava Roncero el seu missatge, procedint després a oferir un suposat "balanç" sobre els punts que, segons ell, havien guanyat o perdut els candidats al títol de lliga per les intervencions del VAR.

| Canva, Real Madrid

Segons el seu càlcul personal, el Barcelona hauria guanyat cinc punts extra, mentre que l'Atlètic hauria perdut dos i el Real Madrid ni més ni menys que set punts. Segons Roncero, el Barça tindria així un avantatge de +7 punts sobre l'Atlètic i de +12 respecte al Madrid per decisions arbitrals.

José Álvarez el posa al seu lloc

La reacció de José Álvarez Haya no es va fer esperar. En un tweet que ràpidament es va fer viral per la seva claredat i contundència, el periodista va decidir respondre directament al missatge conspiratiu de Roncero, desmuntant amb facilitat la seva teoria:

"Tomás, això significa que li havien regalat punts al Real Madrid i els havien tret al Barça. El VAR corregeix errors, Tomás. El VAR existeix perquè hi hagi justícia. Crec que ho estàs entenent al revés..."

Amb aquesta resposta, Álvarez Haya va donar a entendre clarament que el raonament de Roncero no només estava equivocat, sinó que a més estava tergiversant la realitat per adaptar-la a la seva narrativa particular. El VAR, va explicar el periodista, està precisament per corregir errors i garantir la justícia esportiva, i no per afavorir un club determinat.

Aficionats del Real Madrid insisteixen

L'intercanvi entre ambdós periodistes ha causat molt de rebombori a les xarxes socials. Molts aficionats del futbol van celebrar la resposta d'Álvarez Haya, criticant l'actitud conspirativa de Roncero i la seva tendència habitual a generar teories polèmiques al voltant de les decisions arbitrals. Altres, especialment seguidors madridistes, van recolzar Roncero, insistint que el VAR continua sense ser prou transparent en algunes decisions clau.

| @X, Canva Creative Studio, XCatalunya

Aquest episodi torna a posar sobre la taula l'etern debat sobre l'efectivitat del VAR i la percepció general que es té de l'arbitratge a Espanya. Mentre les conspiracions i acusacions continuen apareixent, periodistes com José Álvarez Haya intenten aportar una visió més equilibrada i objectiva que permeti rebaixar tensions i enfocar-se en el veritablement important: el futbol.

En qualsevol cas, queda clar que les polèmiques del VAR continuaran protagonitzant titulars i generant intenses discussions durant molt de temps més.