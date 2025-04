José Álvarez Haya hunde a Tomás Roncero por montarse una conspiración sobre el VAR

El VAR sigue siendo fuente constante de debate y controversia en el fútbol español, especialmente cuando se trata de grandes clubes como FC Barcelona o Real Madrid. No es raro que analistas deportivos aprovechen cada ocasión para encender debates públicos, pero esta vez Tomás Roncero ha llevado sus sospechas hasta niveles extremos, provocando una contundente respuesta del también periodista José Álvarez Haya.

Todo comenzó tras la victoria del Barcelona frente al Celta por 4-3 en un partido que estuvo marcado por decisiones polémicas, incluyendo un penalti señalado en el minuto 98. Roncero, conocido por su afición madridista y polémicas opiniones, publicó en su cuenta de Twitter un análisis muy crítico del uso del VAR durante la actual temporada 2024-2025.

"NO HARÉ MÁS PREGUNTAS SEÑORÍA", iniciaba Roncero su mensaje, procediendo después a ofrecer un supuesto "balance" sobre los puntos que, según él, habían ganado o perdido los candidatos al título de liga por las intervenciones del VAR.

| Canva, Real Madrid

Según su cálculo personal, el Barcelona habría ganado cinco puntos extra, mientras que el Atlético habría perdido dos y el Real Madrid nada menos que siete puntos. Según Roncero, el Barça tendría así una ventaja de +7 puntos sobre el Atlético y de +12 respecto al Madrid por decisiones arbitrales.

José Álvarez lo pone en su sitio

La reacción de José Álvarez Haya no se hizo esperar. En un tweet que rápidamente se hizo viral por su claridad y contundencia, el periodista decidió responder directamente al mensaje conspirativo de Roncero, desmontando con facilidad su teoría:

"Tomás, esto significa que le habían regalado puntos al Real Madrid y se los habían quitado al Barça. El VAR corrige errores, Tomás. El VAR existe para que haya justicia. Creo que lo estás entendiendo al revés..."

Con esta respuesta, Álvarez Haya dio a entender claramente que el razonamiento de Roncero no solo estaba equivocado, sino que además estaba tergiversando la realidad para adaptarla a su narrativa particular. El VAR, explicó el periodista, está precisamente para corregir errores y garantizar la justicia deportiva, y no para favorecer a un club determinado.

Aficionados del Real Madrid insisten

El intercambio entre ambos periodistas ha causado mucho revuelo en redes sociales. Muchos aficionados del fútbol celebraron la respuesta de Álvarez Haya, criticando la actitud conspirativa de Roncero y su tendencia habitual a generar teorías polémicas alrededor de las decisiones arbitrales. Otros, especialmente seguidores madridistas, respaldaron a Roncero, insistiendo en que el VAR sigue sin ser lo suficientemente transparente en algunas decisiones clave.

| @X, Canva Creative Studio, XCatalunya

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la efectividad del VAR y la percepción general que se tiene del arbitraje en España. Mientras las conspiraciones y acusaciones siguen apareciendo, periodistas como José Álvarez Haya intentan aportar una visión más equilibrada y objetiva que permita rebajar tensiones y enfocarse en lo verdaderamente importante: el fútbol.

En cualquier caso, queda claro que las polémicas del VAR seguirán protagonizando titulares y generando intensas discusiones durante mucho tiempo más.