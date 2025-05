José Álvarez estalla en el Inter - Barça: 'El señor del neceser...'

La polémica arbitral continúa generando intensas reacciones tras el partido entre el Inter de Milán y el FC Barcelona en las semifinales de la Champions League 2025. En esta ocasión, José Álvarez, conocido periodista deportivo, ha expresado su indignación en las redes sociales, apuntando directamente al árbitro principal del encuentro, Szymon Marciniak, al que hace referencia como "el señor del neceser", recordando una polémica imagen viral relacionada con el Real Madrid.

"Atraco en Milán. Escandaloso el penalti que acaba de inventarse. Ya tiene lo que quería el señor del neceser", escribió Álvarez en un mensaje cargado de frustración tras la controvertida decisión arbitral.

Polémico penalti sobre Lautaro Martínez

La acción en cuestión tuvo lugar en el minuto 44 del partido, cuando el joven defensa blaugrana Pau Cubarsí trató de cortar un avance peligroso del delantero del Inter Lautaro Martínez. En la disputa, Cubarsí impactó ligeramente con el pie del atacante argentino sin llegar a tocar el balón, una acción que inicialmente no parecía suficiente para señalar penalti según numerosos observadores.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

La jugada fue revisada por el VAR, que finalmente decidió indicar al colegiado que señalara la pena máxima, una decisión que permitió al Inter ampliar su ventaja a 2-0 justo antes del descanso, complicando aún más las aspiraciones blaugranas en el encuentro.

Análisis arbitral crítico de Pável Fernández

Para profundizar en la controversia, Pável Fernández, analista arbitral del diario MARCA, manifestó también en sus redes sociales una postura muy crítica sobre la decisión del VAR: "Penalti de Pau Cubarsí a Lautaro Martínez. Tras ver 80 repeticiones no veo un contacto directo del defensor con el atacante. Incorrecta intervención de VAR. No es penalti. Al pitarlo, Pau Cubarsí debió ver la amarilla, no la vio".

Fernández cuestionó la decisión tomada por el VAR, asegurando que después de revisar la jugada múltiples veces no aprecia un contacto suficiente como para justificar la pena máxima, calificando la intervención del VAR como "incorrecta".

Indignación generalizada entre la afición culé

La decisión arbitral generó una oleada de indignación entre los seguidores del Barça, que consideraron esta acción como decisiva y claramente perjudicial para sus intereses. Las palabras de José Álvarez y Pável Fernández han dado aún más fuerza a las críticas que los aficionados están lanzando contra el equipo arbitral, al que acusan de haber condicionado gravemente el resultado final del partido.

La polémica se une a otras acciones controvertidas durante el encuentro, consolidando un fuerte malestar en la afición blaugrana hacia la actuación arbitral y aumentando las tensiones y cuestionamientos sobre la transparencia y equidad del arbitraje en partidos decisivos de Champions League.