Gir de 180 graus amb Jude Bellingham: Afecta directament el Barça

La final de la Copa del Rei disputada entre el Real Madrid i el FC Barcelona va deixar molt més que un títol per al conjunt blaugrana. Tres jugadors de l'equip merengue van ser expulsats per diferents accions en els últims compassos del partit: Jude Bellingham, Antonio Rüdiger i Lucas Vázquez. Encara que semblava que aquestes sancions podrien debilitar l'equip blanc en les últimes jornades de Lliga, especialment pensant en el decisiu Clàssic que es disputarà en dues setmanes, la situació ha fet un inesperat gir que afecta directament el Barça.

Jude Bellingham, qui va ser expulsat en el minut final per una suposada actitud agressiva cap al col·legiat De Burgos Bengoetxea, finalment no ha rebut cap sanció després de revisar les imatges. Inicialment, es va informar que el jugador va haver de ser subjectat per diversos companys per evitar que s'acostés agressivament a l'àrbitre, però el jutge de competició ha considerat que les imatges aportades demostren el contrari.

Segons la resolució oficial, "les imatges acrediten una realitat diferent a la relatada a l'acta arbitral, ja que no existeix proximitat al col·legiat, no s'observa actitud agressiva, ni es pot apreciar que els seus companys el subjectessin per evitar accions violentes dirigides cap a l'àrbitre".

Aquest sorprenent gir té conseqüències immediates en la lluita per LaLiga, competició en la qual queden només cinc jornades i on el Real Madrid marxa quatre punts per darrere del Barça. Amb l'absència de sanció, Jude Bellingham podrà disputar sense problemes el pròxim Clàssic, partit decisiu per a ambdós clubs en la cursa cap al títol. Abans, el Real Madrid rebrà el Celta a casa aquest mateix cap de setmana.

Duríssima sanció per a Rüdiger

D'altra banda, el que no ha corregut la mateixa sort és Antonio Rüdiger, que va rebre un dur càstig. L'alemany va llançar un objecte a l'àrbitre des de la banqueta i va protagonitzar escenes lamentables, sent subjectat per companys i membres del staff tècnic. Per aquestes accions, Rüdiger ha rebut una sanció exemplar de sis partits, els quals haurà de complir a LaLiga a causa que la sanció supera els quatre partits.

No obstant això, la sanció al central alemany perd rellevància immediata per al Madrid, ja que s'ha conegut també que Rüdiger es va sotmetre a una operació i estarà almenys dos mesos fora dels terrenys de joc. Per tant, la sanció només afectarà realment el primer partit de la pròxima temporada.

Finalment, Lucas Vázquez, expulsat per protestar en el minut 124 entrant al camp i realitzant gestos visibles de desaprovació des de la banqueta, va rebre una sanció menor de dos partits que complirà a la Copa del Rei. La sanció podria ser irrellevant si el jugador acaba sortint del club blanc a l'estiu, cosa que ja estava en discussió abans d'aquests esdeveniments.

L'anul·lació de la sanció de Bellingham afecta directament els plans del FC Barcelona, que esperava enfrontar-se a un Real Madrid debilitat en el pròxim Clàssic, encontre que ara adquireix encara més tensió i rellevància.