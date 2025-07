José Álvarez hunde a Xabi Alonso: 'El Real Madrid...'

El ambiente alrededor del Real Madrid nunca deja indiferente a nadie. Cada verano, las expectativas sobre el conjunto blanco se multiplican. Las voces críticas y los elogios se entremezclan en la tertulia deportiva. Pero este año, la opinión pública se ha volcado en analizar el momento real del equipo tras los últimos resultados, mientras se espera con expectación la llegada de nuevos fichajes o algún golpe de efecto que reactive el optimismo.

El Madrid ha comenzado la pretemporada envuelto en dudas. Las sensaciones transmitidas en los primeros partidos han generado debates intensos, no solo entre los aficionados, sino también entre los principales analistas televisivos. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti atraviesa una fase de transición, marcada por las dudas en el centro del campo y la falta de entendimiento en la parcela ofensiva. El debate sobre si el equipo está en construcción o en una etapa de declive ha ganado fuerza en los últimos días.

Las palabras de José Álvarez no gustan al madridismo

En el programa de El Chiringuito, José Álvarez no ha tenido reparos en calificar la situación blanca con palabras contundentes. Según su visión, el Madrid no se encuentra en un proceso de reconstrucción, sino más bien de destrucción. “Ya he escuchado hasta hace dos días que si ganaba el Mundial de Clubes, Xabi Alonso era la nueva temporada, el nuevo proyecto. Pero el Madrid, ahora mismo, está en destrucción”, afirmó en directo.

| Canva

El periodista incidió en los problemas de algunos jugadores clave, señalando que figuras como Asensio han perdido el protagonismo de otras temporadas, y que el medio campo no conecta ni genera fútbol como se espera en un club de este nivel. También remarcó queBellingham ha pasado desapercibido y que los delanteros apenas logran entenderse sobre el césped. En palabras de Álvarez, “para construir, primero hay que tirar todo abajo”, evidenciando que el diagnóstico es mucho más pesimista de lo habitual.

El PSG, protagonista indirecto en la crisis del Madrid

La contundente derrota ante el PSG ha sido el detonante de gran parte de las críticas. José Álvarez fue aún más lejos y aseguró que el conjunto francés “les podría haber marcado siete u ocho goles”, una afirmación que ha encendido las redes sociales y que ha servido para dimensionar la diferencia actual entre ambos equipos. Además, recordó que la goleada del PSG no solo ha afectado al Real Madrid, sino también a otros equipos como el Atlético de Madrid y al propio Inter Miami de Messi, que también recibieron goleadas del campeón francés durante la pretemporada.

Para Álvarez, el PSG ha puesto a todos en su sitio y obliga a reflexionar sobre el verdadero estado de los grandes clubes europeos. Este análisis ha sido apoyado por otros tertulianos, que también apuntan a la necesidad de no infravalorar a rivales que, hoy por hoy, marcan una clara diferencia en intensidad y calidad de plantilla.

Los retos inmediatos del Real Madrid y el papel de Xabi Alonso

El foco mediático también se ha centrado en la figura de Xabi Alonso, relacionado estos días con el futuro del banquillo blanco. Sin embargo, la crítica de José Álvarez señala que ningún entrenador puede revertir una situación estructural si la base del equipo está en proceso de descomposición. El Madrid afronta ahora la recta final de la pretemporada con la obligación de revertir la imagen y, sobre todo, de fortalecer una plantilla que parece necesitar cambios profundos.

| YouTube, XCatalunya, Real Madrid

Las próximas semanas serán determinantes. A la espera de posibles incorporaciones, el club se juega algo más que un buen inicio de Liga: la necesidad de volver a ilusionar a una afición exigente y de evitar que el diagnóstico de destrucción termine haciéndose realidad en la temporada 2025-26.