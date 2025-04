Jonathan Tah dona una gran notícia al Barça: Laporta i Deco mouen fitxa

El mercat de fitxatges d'estiu ja comença a prendre forma amb algunes sorpreses que podrien canviar el rumb d'importants clubs europeus. En particular, el FC Barcelona busca consolidar una plantilla competitiva per mantenir-se a l'elit absoluta del futbol internacional. Una de les parcel·les en les quals podrien produir-se algunes modificacions és en la defensiva.

La possible sortida de l'uruguaià Ronald Araújo, qui figura en l'agenda de diversos grans clubs europeus, obre una necessitat urgent en la defensa central blaugrana. Davant aquest escenari, la direcció esportiva liderada per Deco i el president Joan Laporta, ja ha començat a buscar opcions sòlides que encaixin amb l'exigent filosofia del club català.

| Bundesliga

Una opció que agrada molt a les oficines del Camp Nou és el central alemany Jonathan Tah. El defensor del Bayer Leverkusen ja ha confirmat públicament que abandonarà el club germànic en finalitzar el seu contracte, que expira el pròxim 30 de juny de 2025. La seva declaració recent en el prestigiós mitjà alemany Kicker: "Vaig decidir fa algun temps no quedar-me aquí i el club ho sap ja. Com sempre ho he comunicat de forma oberta", ha disparat encara més l'interès culé.

Jonathan Tah, internacional amb la selecció alemanya en 35 ocasions, presenta unes credencials impecables per reforçar la rereguarda blaugrana. Des de la seva arribada al Bayer Leverkusen el 2015, procedent de l'Hamburg per un traspàs de 9,50 milions d'euros, ha disputat 398 partits oficials amb el club alemany, anotant 17 gols i entregant 13 assistències.

Destaca especialment per la seva fortalesa física, mesurant 1,95 metres, així com per la seva capacitat en el joc aeri i una lectura tàctica privilegiada, fonamental per defensar en blocs alts com acostuma el Barça. Aquesta temporada, Tah ha superat àmpliament els 4.000 minuts jugats en 45 duels, la qual cosa confirma la seva fiabilitat física i resistència, característiques molt valorades pel cos tècnic liderat per Flick.

Alta competència pel seu fitxatge

La decisió de Tah de no renovar amb el Leverkusen, el valor actual del qual ronda els 30 milions d'euros segons fonts del mercat, suposa una autèntica oportunitat econòmica per a qualsevol club interessat. La seva condició d'agent lliure facilita la seva contractació sense necessitat de realitzar un fort desemborsament econòmic, quelcom vital per a un Barça condicionat per les regles del fair play financer.

No obstant això, no només el Barça s'ha fixat en aquest defensor. Clubs com el Bayern Munic i el Real Madrid també segueixen molt de prop l'evolució de Tah. L'interès d'aquests gegants europeus incrementa la pressió sobre la directiva culé, obligada a actuar amb rapidesa si vol assegurar-se els serveis del talentós defensor alemany.