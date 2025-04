El futbolista del Manchester City que s'ofereix al Barça

per Iker Silvosa

En plena planificació esportiva, el FC Barcelona podria estar a prop d'una incorporació inesperada, però molt atractiva, per reforçar la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Les prioritats semblen clares: rejovenir l'equip, equilibrar les finances i reforçar punts clau al camp, però sempre hi ha excepcions quan l'oportunitat val la pena.

El Barça viu un moment de transició, buscant enfortir el seu esquema de joc i apostant per futbolistes capaços de millorar el rendiment general. Dins d'aquesta recerca, la posició del centre del camp és una de les zones que podria experimentar canvis importants durant el mercat de fitxatges del pròxim estiu. Tot i tenir una línia medul·lar sòlida, la possibilitat d'incorporar un jugador creatiu i amb qualitat contrastada sempre desperta interès als despatxos del Camp Nou.

| @FCBarcelona, Bernardo Silva, XCatalunya

Precisament, un dels noms que més s'ha associat històricament al conjunt blaugrana torna a escena: Bernardo Silva. El portuguès porta diverses temporades al Manchester City demostrant qualitat tècnica i visió de joc, característiques essencials per a l'estil que tradicionalment defensa el Barça.

Segueix a un nivell altíssim

Bernardo Silva, qui es desenvolupa com a migcampista ofensiu o extrem, registra números interessants aquesta temporada a la Premier League, amb 28 aparicions, 2 gols i 4 assistències en 2218 minuts disputats. La seva participació en competicions europees com la UEFA Champions League també reflecteix el seu pes específic en partits importants, acumulant 766 minuts en nou duels disputats.

El portuguès va aterrar a Manchester procedent del Mònaco per un valor considerable de 50 milions d'euros a la temporada 2017-2018. Des de llavors, el seu valor de mercat s'ha mantingut alt gràcies a la seva regularitat i al rendiment en partits crucials sota les ordres de Pep Guardiola. Ara, després de diversos anys d'èxit a Anglaterra, el migcampista està obert a nous reptes, i la porta del Barça torna a ser una de les seves opcions preferides.

Possibilitat de fitxatge i detalls econòmics

Segons han informat des de l'Sport, l'agent del futbolista, Jorge Mendes, ha mantingut contactes freqüents amb la cúpula blaugrana, encapçalada per Joan Laporta i Deco, per oferir el jugador portuguès en condicions que puguin resultar avantatjoses per al club. Actualment, Silva compta amb contracte fins al 2026, però el City està disposat a facilitar la seva sortida amb un acord negociable al voltant dels 50 milions d'euros, xifra que el Barça podria intentar rebaixar considerablement.

A més, Silva ha manifestat que està disposat a ajustar el seu salari per fer viable l'operació, mostrant així un clar desig per jugar a Espanya i específicament al Barcelona. Aquesta flexibilitat econòmica podria ser determinant a l'hora de decidir la seva incorporació.

No obstant això, la seva arribada al Camp Nou no està exempta de complicacions. El principal obstacle és l'overbooking que el Barça presenta en posicions similars, amb jugadors com Pedri, Gavi o Frenkie de Jong ocupant un rol destacat en l'esquema tàctic del tècnic Flick. A més, l'estratègia del club s'orienta més cap a futbolistes joves i operacions més assequibles.