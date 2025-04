L'estranya proposta del Reial Madrid per Joan Garcia

El mercat de fitxatges a LaLiga sempre porta sorpreses inesperades, especialment quan grans clubs busquen assegurar el talent jove amb vista al futur. Aquest estiu promet ser especialment intens, amb moviments estratègics i propostes poc comunes que podrien definir el rumb de diversos equips importants.

El Real Madrid es troba en plena etapa de renovació generacional, especialment en posicions clau com la porteria. Tot i l'excel·lent nivell que Thibaut Courtois manté temporada rere temporada, la realitat és que el porter belga complirà aviat 33 anys, cosa que obliga el club a buscar alternatives per assegurar la continuïtat i qualitat sota els pals.

| RCD Espanyol

En aquest context, una operació inusual ha sortit a la llum recentment. El club blanc hauria realitzat una estranya proposta per assegurar la incorporació futura del jove porter Joan García, actualment a l'Espanyol i considerat per molts com el porter amb més projecció del futbol espanyol.

Fitxat, sí, però també cedit

Joan García està tenint una temporada excel·lent amb l'Espanyol, convertint-se en un dels porters més decisius de LaLiga. Amb reflexos impressionants, seguretat en el joc aeri i lideratge des de l'àrea, García ha cridat l'atenció no només del Real Madrid, sinó també d'altres gegants europeus com l'Arsenal, el Manchester United i el Bayern de Munic.

La clàusula de rescissió del porter perico se situa en els 25 milions d'euros, xifra raonable donada la seva joventut i talent ja demostrat. No obstant això, segons ha informat el Sport, el Madrid proposa una operació diferent i força peculiar: pagar una quantitat propera als 20 milions inicialment i després cedir el jugador, encara que no necessàriament de tornada a l'Espanyol. Aquesta operació inclouria a més bonificacions addicionals que podrien superar àmpliament la xifra de la clàusula original.

| LaLiga

El Real Madrid considera García com una peça clau per al futur, especialment pel seu estil que encaixa perfectament en un club que sempre busca porters amb domini de l'àrea i capacitat per jugar amb els peus. Joan García destaca precisament en aquests aspectes, aportant a més una confiança notable per a un jugador de la seva edat.

L'estratègia blanca és clara: assegurar ara el porter abans que el seu preu es dispari en cas de fitxar per un altre gran d'Europa. No obstant això, Joan García i el seu entorn tenen com a prioritat trobar un equip que li garanteixi minuts de joc i protagonisme absolut, cosa difícil amb Courtois encara en plena forma.

Mentrestant, l'Espanyol sembla estar obert a diverses opcions, sempre que es concreti abans de l'estiu per poder planificar adequadament la pròxima campanya. El director esportiu perico, Fran Garagarza, ha deixat clar que estan disposats a explorar acords diferents al pagament íntegre de la clàusula si això resulta beneficiós per a totes les parts involucrades.