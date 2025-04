Joaquín Caparrós torna trepitjant fort: Els tres fitxatges que demana

El Sevilla FC viu dies d'intensa transformació després de la recent arribada d'un vell conegut, Joaquín Caparrós, que torna al Ramón Sánchez Pizjuán amb la missió de revitalitzar l'equip. La situació del club sevillista no és senzilla: lluny dels llocs europeus i amb un rendiment irregular, necessiten amb urgència canvis importants per revertir la dinàmica negativa.

El conjunt andalús afronta un final de temporada complicat a La Liga EA Sports, actualment situat en la catorzena posició, a penes set punts per sobre de la zona de descens. Aquesta situació crítica va portar el club a prendre decisions dràstiques, entre elles la destitució de l'anterior entrenador, Javier García Pimienta, malgrat el suport inicial del director esportiu Víctor Orta.

| Sevilla FC

Ara, Joaquín Caparrós torna a la banqueta sevillista per tercera vegada en la seva carrera. El tècnic utrerà, reconegut per la seva capacitat per gestionar situacions delicades i recuperar equips en crisi, signa fins a final de temporada. No obstant això, una bona actuació podria obrir-li la porta per continuar al capdavant del Sevilla més enllà d'aquest curs.

Sortides imminents i neteja a la plantilla

Caparrós no ha trigat a analitzar profundament la plantilla i ja ha pres decisions contundents. Segons ha informat El Nacional, l'entrenador considera que hi ha futbolistes que no han complert amb les expectatives i hauran d'abandonar el club com més aviat millor. Entre els assenyalats destaquen dos defenses centrals que van arribar per reemplaçar Jules Koundé i Diego Carlos, però la seva aportació ha estat lluny del que s'esperava: Tanguy Nianzou Kouassi i Marcao.

A més, el jove canterà Manu Bueno també figura entre els futbolistes que sortiran del Sevilla, encara que en el seu cas serà mitjançant una cessió per guanyar minuts i experiència. Finalment, també estan a la llista de baixes el mitjapunta Suso García, el contracte del qual acaba al juny i no serà renovat, i Saúl Ñíguez, cedit per l'Atlético de Madrid, qui no ha convençut amb el seu rendiment.

Les tres prioritats de Joaquín Caparrós

Per canviar la dinàmica de l'equip, Joaquín Caparrós ja té clar quines seran les posicions prioritàries que reforçarà. Segons la font ja esmentada, el tècnic utrerà ha sol·licitat a la direcció esportiva incorporar de manera urgent un davanter centre, un porter i un migcampista. Aquestes tres posicions són claus per millorar l'equilibri de l'equip, aportar seguretat defensiva i potenciar l'atac sevillista.

Tot i que Caparrós encara no ha confirmat noms específics, ja treballa amb la direcció esportiva manejant una àmplia llista de candidats. L'objectiu és clar: futbolistes amb experiència contrastada, capaços d'adaptar-se ràpidament a l'exigent pressió del Ramón Sánchez Pizjuán.