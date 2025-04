Diego Simeone ho té clar: Vol un jugador de l'Alabès per a l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid continua explorant el mercat per enfortir la seva plantilla de cara als pròxims desafiaments, especialment en defensa, una zona que s'ha convertit en el gran maldecap de l'entrenador matalasser aquesta temporada. Els colchoneros, que recentment han patit importants alts i baixos en aquesta parcel·la, tenen clar que necessiten reforços de qualitat, capaços de consolidar-se i aportar solidesa immediata.

Els últims enfrontaments han deixat clar que la defensa matalassera presenta certes vulnerabilitats, especialment després d'actuacions decebedores com la de Clement Lenglet davant el Valladolid. Simeone, conscient d'aquestes debilitats, ja ha començat a dissenyar una estratègia clara per reforçar la seva línia defensiva. L'argentí, fidel a la seva filosofia competitiva, busca jugadors amb empenta, disciplina tàctica i projecció.

| Deportivo Alavés

Dins d'aquest context, l'Atlètic ha posat la seva atenció en el jove central Santiago Mouriño, actualment a les files del Deportivo Alavés, segons ha informat AS. El defensa uruguaià, qui va arribar inicialment al club madrileny el 2023 procedent del Racing Club de Montevideo per una xifra propera als 2,7 milions d'euros, va ser cedit immediatament al Real Zaragoza. El passat estiu, després d'una temporada d'adaptació, l'Atlètic va decidir traspassar-lo a l'Alavés per 2 milions d'euros, però assegurant-se una opció de recompra per valor de 3 milions.

Progressa adequadament

Mouriño s'ha consolidat ràpidament en el conjunt dirigit per Eduardo Coudet, destacant per la seva contundència defensiva, capacitat aèria i una sorprenent maduresa malgrat la seva joventut. Amb contracte fins al 2029, el defensa ha participat en 20 dels 29 enfrontaments que ha disputat l'Alavés aquesta temporada, sent titular en més de la meitat d'aquests compromisos i acumulant més de 1.600 minuts en totes les competicions. A més, ja ha demostrat certa capacitat ofensiva aportant una assistència.

L'Atlètic valora especialment el seu creixement i capacitat d'adaptació a l'exigent Lliga EA Sports, així com la seva mentalitat competitiva, quelcom essencial per a Simeone. Precisament, aquesta versatilitat i determinació és el que més agrada al cos tècnic matalasser.

Per al Deportivo Alavés, perdre Mouriño suposaria un cop important en els seus plans. Encara que, si finalment no aconsegueixen superar la batalla per la permanència, són conscients que, amb l'equip a Segona, hi haurà una sortida massiva a l'estiu de jugadors.

Des de la perspectiva de l'Atlètic, reincorporar Mouriño suposaria una aposta per joventut i projecció, amb un cost econòmic assumible gràcies a la clàusula de recompra fixada en 3 milions. Per a Simeone, seria un fitxatge estratègic: coneix el jugador, confia en les seves condicions i sap perfectament com potenciar-lo per reforçar la rereguarda matalassera.