L'equip de la Premier League que vol treure Jesús Rodríguez del Betis

La Premier League sempre està a l'aguait de les joves promeses que destaquen en altres lligues europees, i una de les seves noves obsessions es troba a les files del Real Betis. Manuel Pellegrini, tècnic del conjunt verd-i-blanc, té per davant l'enorme desafiament de protegir un dels seus talents més recents i prometedors, que ja ha posat en alerta diversos clubs importants.

El Real Betis viu una temporada il·lusionant en múltiples fronts: lluitant per posicions europees a LaLiga i avançant amb solidesa a la Conference League. Gran part d'aquesta bona campanya es deu a la irrupció de jugadors joves que han assumit protagonisme gràcies a la confiança de Pellegrini. Entre ells destaca clarament Jesús Rodríguez, l'extrem de només 19 anys que està sent una de les revelacions de l'any a Espanya.

Jesús Rodríguez va debutar aquesta temporada amb el primer equip i ràpidament va passar de ser una promesa de la pedrera a una peça fonamental en l'esquema verd-i-blanc. La seva velocitat, desbordament i capacitat per jugar amb desimboltura en partits importants l'han col·locat en el punt de mira de grans clubs del continent. En pocs mesos ha mostrat una maduresa futbolística que pocs esperaven a aquestes altures de la seva carrera.

Els números de Rodríguez parlen per si sols. Amb participacions decisives tant a LaLiga com en competició europea, el jove jugador ha aconseguit marcar el seu primer gol internacional aquesta temporada, un fet que va confirmar la seva capacitat per rendir en escenaris de màxima exigència. Fins a la data, Rodríguez suma participacions directes en gols i assistències que han influït en resultats clau per al Betis.

A LaLiga, el Real Betis manté una posició privilegiada a la part alta de la taula, lluitant amb rivals directes com Real Sociedad i Villarreal. Aquesta bona dinàmica esportiva és precisament un dels principals arguments que podria esgrimir Pellegrini per intentar retenir Jesús Rodríguez i convèncer-lo que continuï creixent a Heliòpolis, almenys uns anys més.

Chelsea, el gran interessat en Jesús Rodríguez

Des d'Anglaterra, l'interès arriba amb nom propi: Chelsea FC. Segons The Daily Mail, el club londinenc, actualment dirigit per Enzo Maresca, ha intensificat recentment el seu seguiment al futbolista andalús. Tot i que encara no hi ha una oferta formal sobre la taula, al club verd-i-blanc ja anticipen que serà molt difícil rebutjar un possible acostament dels Blues, sobretot pel gran poder econòmic que tenen els equips anglesos.

El Chelsea, conegut per invertir en talent jove amb gran potencial, veu en Rodríguez un jugador que podria encaixar perfectament en el seu projecte a mitjà termini. El seu estil de joc dinàmic i atrevit, a més de la seva joventut i capacitat d'adaptació, encaixa perfectament a la Premier League, un torneig on la velocitat i el joc directe solen ser protagonistes.

Preveient situacions com aquesta, el Real Betis va actuar amb rapidesa fa pocs mesos i va renovar el jugador, establint una clàusula de rescissió propera als 35 milions d'euros. Aquesta xifra podria fins i tot incrementar-se pròximament, com a mesura de protecció addicional davant l'interès creixent d'equips estrangers.