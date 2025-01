Del Real Madrid al RCD Espanyol: Cedit per a Manolo González

El mercat d'hivern tot just acaba de començar i les necessitats del RCD Espanyol són urgents. Ancorat a la zona de descens de LaLiga EA Sports, el conjunt blanc-i-blau necessita reforçar una plantilla que no acaba d'arrencar.

No obstant això, la falta de límit salarial i l'escassa disposició de la propietat a invertir. Fan que les possibilitats de veure arribades aquest mes es redueixin a un escenari: incorporacions a cost zero o a través de cessions. En aquesta tessitura, el club perico veu amb bons ulls l'opció de Pablo Ramón, futbolista propietat del Real Madrid que milita al Castilla. Una cessió que s'acaba de fer-se oficial fa pocs minuts.

Un futbolista prometedor

Pablo Ramón (Mallorca, 30/06/2001) va aterrar a Valdebebas l'estiu de 2020, després d'haver-se format a la pedrera del RCD Mallorca. Des de llavors, ha alternat participacions al Real Madrid Castilla i en alguna cessió.

L'última, la va viure al Mirandés, on va disputar 36 partits durant la temporada 2023/24. Incloent 35 a Segona Divisió i 1 a la Copa del Rei, fins que una greu lesió el va apartar dels terrenys de joc. Aquest contratemps ha condicionat la seva progressió, i a dia d'avui, segueix ultimant la seva recuperació.

En l'últim estiu, l'Espanyol ja va valorar seriosament la seva incorporació. Segons algunes fonts, l'operació va estar a prop de forjar-se en els compassos finals del mercat. Però la greu lesió i el seu procés de rehabilitació van generar dubtes en el si perico.

Aleshores, la negociació apuntava que el Real Madrid es guardaria el 50% dels seus drets, a manera de compensació en cas d'un hipotètic traspàs. L'operació, no obstant això, es va refredar a última hora per les incògnites que envoltaven l'estat físic del central balear.

Ara, amb el començament de 2025 i un Espanyol amb la soga al coll, l'opció de Pablo Ramón torna a cobrar força. El seu contracte amb el Real Madrid expira el pròxim juny i, fins al moment, no hi ha hagut notícies sobre una possible renovació.

Aquest és el punt que dona ales a la directiva per intentar assegurar la seva cessió —i, amb sort, una posterior adquisició a cost zero— sense descuidar l'economia. Al cap i a la fi, l'Espanyol no pot permetre's desemborsar ni un sol euro addicional si no allibera massa salarial. El que obliga a que les incorporacions arribin sota cessió o en llibertat de contracte.

Reforç per a la defensa

Manolo González, en el seu rol al capdavant de l'Espanyol, porta setmanes reclamant un reforç a la defensa, una parcel·la que està mostrant debilitats considerables. Amb diversos noms sobre la taula, la candidatura de Pablo Ramón es presenta com la més realista en termes financers i esportius.

L'entrenador, que no coneix la victòria en les últimes jornades, necessita un alè fresc per mantenir viu el pols per la permanència. I si el balear aconsegueix deixar enrere els seus problemes físics, podria convertir-se en un actiu molt valuós en la segona volta.

El repte de la permanència

La classificació no menteix: l'Espanyol es troba en una situació crítica, amb tot just 15 punts després de 18 jornades disputades. Cada vegada es redueix més el marge d'error, i l'afició exigeix una reacció immediata. Les arribades de jugadors a cost zero o cedits semblen l'única alternativa real per apuntalar un projecte que no pot permetre's descendir.

En aquest context, Pablo Ramón podria fer un salt al primer pla si finalment es consuma la seva arribada a Cornellà-El Prat. Donant a Manolo González una peça jove, amb projecció i una fam competitiva que encaixa perfectament en la recta final de la temporada.