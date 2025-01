Víctor Orta mou fitxa i donarà un jugador a García Pimienta per al Sevilla

El mercat avança i el Sevilla segueix concentrat a reforçar la seva davantera amb l'arribada del brasiler Juninho Vieira, actualment a les files del Qarabag. En els últims dies, les negociacions han passat per diversos alts i baixos, amb la directiva de Nervión pressionant per convèncer el club azerí.

Segons AS, el Sevilla hauria pujat la seva oferta a 3 milions d'euros més 500.000 euros en variables, un milió més del que inicialment oferia. Juninho, de 28 anys i amb una valoració de mercat propera als 2 milions d'euros, es mostra desitjós de fer el salt a LaLiga.

De fet, va demanar fins i tot no participar en l'últim compromís del seu equip, gest que demostra la seva determinació per recalar al Sánchez-Pizjuán. No obstant això, el Qarabag encara no ha donat el seu braç a tòrcer, exigint una quantitat més gran a la proposta sevillista. Conscient que aquesta operació suposa una de les apostes econòmiques més fermes del Sevilla en aquesta finestra.

Un davanter que urgeix a Nervión

La necessitat d'incorporar un golejador no és cap secret en el si sevillista. Després de la venda de Lucas Ocampos al Monterrey per cinc milions d'euros, el Sevilla busca optimitzar els recursos en la davantera. Peque i Iheanacho van aterrar recentment al club andalús per un import proper als 8 milions d'euros.

| Sevilla FC

Però cap d'ells és un 'nou' de referència, un perfil que l'afició troba a faltar després d'un inici de lliga irregular. Amb l'entrada de Juninho, es confia a tancar un trident ofensiu més competitiu. A l'espera d'altres possibles sortides com les de Barco, que alliberarien encara més massa salarial.

El paper de Víctor Orta i García Pimienta

La tasca de Víctor Orta com a director esportiu del Sevilla està sent clau per accelerar el desembarcament del brasiler. Més enllà de la negociació econòmica, Orta planeja donar una sortida a un futbolista que no entra en els plans de la plantilla. I que podria, al seu torn, reforçar el filial o un altre projecte d'inferior categoria.

Aquí és on apareix García Pimienta, tècnic que, segons es rumoreja, rebria aquest jugador del Sevilla per a la segona meitat de la temporada. De manera que el club andalús guanyi una mica de marge de maniobra per registrar Juninho i complir amb les exigències financeres de LaLiga.

Si bé encara no ha transcendit amb exactitud la identitat del futbolista que sortiria cedit o traspassat, el cert és que aquest moviment es considera estratègic per desbloquejar l'operació Juninho.

El Sevilla, amb un inici complicat, se situa prop de la zona mitja-baixa de la taula. Incapaç de mantenir la regularitat que el caracteritzava en passades campanyes. En aquestes circumstàncies, sumat a la creixent pressió de l'afició, el temps apressa.

Expectativa i impaciència a Nervión

La llarga negociació amb el Qarabag ha generat expectació en la graderia sevillista. Que veu en Juninho un davanter golejador provat a la Premier Lliga d'Azerbaidjan (13 partits, i 3 gols i 2 assistències aquesta present temporada).

El seu esperit de lluita i les seves condicions tècniques encaixarien en un projecte que ambiciona recuperar l'ADN guanyador. No obstant això, fins que la proposta del Sevilla no s'acosti a les pretensions del club azerí, el fitxatge seguirà a l'aire.

Mentrestant, a la ciutat andalusa es multipliquen els rumors sobre noves incorporacions i sortides. L'objectiu immediat és alleugerir càrrega salarial, posar a punt els registres a LaLiga. I tancar l'arribada de Juninho perquè el mateix García Pimienta pugui comptar amb reforços de qualitat en el tram final de la temporada.

Nervión espera un desenllaç que podria tancar-se en qüestió de dies o prolongar-se fins a les últimes hores del mercat. D'una manera o altra, el Sevilla no pot permetre's més temps sense el seu desitjat davanter.