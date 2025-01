Joan Laporta reacciona amb rapidesa després de les sorprenents declaracions de Raphinha

El FC Barcelona afronta la disputa de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita amb la intenció d'oblidar com més aviat millor els contratemps administratius relacionats amb la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. No obstant això, i en vigílies de l'enfrontament contra l'Athletic Club, unes declaracions de Raphinha a la roda de premsa prèvia al partit van encendre les alarmes en alguns sectors del barcelonisme. El brasiler, fidel al seu estil directe, va afirmar que si estigués en un altre club i presenciés aquesta situació, "es pensaria" si venir o no al Barça, apuntant que els problemes amb la inscripció de futbolistes podrien espantar potencials fitxatges.

Aquest comentari, que el mateix Raphinha va atribuir a l'empatia que sent per la delicada posició de Dani Olmo i Pau Víctor, no va trigar a fer-se viral i ocupar titulars a les xarxes socials i mitjans de comunicació. De fet, va cridar l'atenció la rapidesa amb què, just acabar la compareixença davant la premsa, el brasiler va ser vist sobre la gespa xerrant amb Joan Laporta. Les imatges captades per diversos periodistes, com Abraham P. Romero (a X) i la publicació de Marca, mostraven el president i el quart capità blaugrana conversant a la banda del King Abdullah Sports City de Jeddah.

A primera vista, allò va semblar una "crida a l'ordre" del màxim dirigent cap al seu jugador, sobretot després que la contundent frase de Raphinha pogués malinterpretar-se com un fre a futurs fitxatges. No obstant això, segons ha informat Mundo Deportivo, Laporta no era conscient en aquell instant de les declaracions de l'extrem, i la xerrada poc o res tenia a veure amb el que s'havia dit a la roda de premsa. El president hauria sol·licitat parlar un minut amb Raphinha per tractar altres qüestions internes, abans de saltar a l'entrenament. Fonts del club, citades pel rotatiu català, asseguren que no va ser una reprimenda ni una correcció directa respecte a les seves declaracions.

Normalitat al Barça

En qualsevol cas, el gest de Laporta no deixa de ser una mostra de la proximitat que el dirigent manté amb els futbolistes en moments delicats. Raphinha, per la seva banda, va treure ferro a l'assumpte quan, després de la sessió, va ser preguntat per la breu conversa. El brasiler li va restar importància, aclarint que no havia transcendit res de rellevant i que es manté optimista en relació amb la situació interna del club. També va reiterar el seu desig que els casos de Dani Olmo i Pau Víctor trobin una solució com més aviat millor.

Les paraules de l'exjugador del Leeds, lluny d'escenificar una crisi, revelen com de conscient és el vestidor de la complexa realitat institucional del Barça. Per a Raphinha, que va viure una situació similar quan va esperar fins a l'últim instant per veure si podia inscriure's a l'estiu de 2022, la incertesa no és una cosa nova. En aquesta ocasió, la seva intenció era mostrar solidaritat amb Olmo i Pau Víctor, deixant a l'aire una reflexió sobre com els problemes amb el 'fair play' financer podrien condicionar la presa de decisions d'altres futbolistes que es plantegessin signar pel Barcelona.