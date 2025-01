El Deportivo de la Coruña vol pescar al Villarreal: Titular fins fa poc

El mercat d'hivern s'ha convertit en un anar i venir de rumors, ofertes i possibles sortides que afecten els clubs de LaLiga. El Villarreal de Marcelino García Toral no és aliè a aquest enrenou. Conscient que la segona meitat del campionat serà intensa, el tècnic asturià valora diferents opcions per reconfigurar la seva plantilla.

I, de passada, sumar els punts necessaris que consolidin la presència del "Submarino Amarillo" a la zona europea de la taula. Això implica no només el reforç de certes línies de joc, sinó també l'alliberament de fitxes perquè els nous puguin arribar.

Una irrupció total en la seva arribada

En aquest context, el migcampista català Ramon Terrats apareix com un dels noms que podria canviar d'aires en els pròxims dies o setmanes. Format a la pedrera del FC Barcelona, va fer el salt al Girona FC en etapes juvenils abans d'arribar al primer equip gironí.

| Villarreal CF, XCatalunya

I finalment va fitxar pel Villarreal a l'estiu de 2023 per una xifra propera als quatre milions d'euros. No obstant això, la seva estada a l'Estadi de la Ceràmica no ha acabat d'enlairar-se. Tot i que en un principi prometia fer-se un lloc com a recanvi de garanties a la zona de creació.

Segons dades oficials, el pivot barceloní ha disputat 11 partits en el que va de la temporada 2024/25, entre LaLiga i la Copa del Rei. Sumant un total de 209 minuts, en els quals ha aconseguit anotar 1 gol i donar 2 assistències. Malgrat aquests números notables en relació amb els seus escassos minuts,

Terrats només ha sortit com a titular en una ocasió, sent substituït al descans. Això, sumat al fet que en les últimes jornades de lliga i en la segona ronda copera ni tan sols ha entrat en la convocatòria. Indica que el tècnic Marcelino no acaba de veure'l com un fix en la rotació.

La possible sortida al Deportivo de la Corunya

La conseqüència d'aquesta situació és que s'hagi obert la porta a una eventual sortida al gener. En aquest sentit, el Deportivo de la Corunya apareix com un dels conjunts més interessats a fer-se amb els seus serveis. Tal com assenyalen alguns mitjans, entre ells 'Corunya Deportiva' de la cadena 'Ser', la direcció esportiva del Depor desitja "agilitzar l'arribada del migcampista".

Conscient que el mercat d'hivern sol ser un escenari complicat. Tant per les exigències del club d'origen com pels dubtes del propi jugador, que podria comptar amb altres propostes.

Per part del Submarino Amarillo, Terrats manté contracte fins al juny de 2026, cosa que atorga cert marge de maniobra a la directiva. El seu valor de mercat, després de l'última actualització, se situa en 3,5 milions d'euros, mig milió per sota del seu màxim assolit al juny de l'any passat.

Aquest descens, unit a l'evident falta d'oportunitats en els onzes inicials, podria facilitar una cessió o venda a un preu raonable. Tot i que el Villarreal no estaria disposat a regalar un jugador amb projecció.

D'aquesta manera, tant l'afició deportivista com l'entorn de Terrats romanen atents als pròxims moviments. Si el Villarreal troba recanvis o decideix apostar per altres peces, el migcampista català podria retrobar-se amb el protagonisme que no ha trobat sota les ordres de Marcelino.

A la capital gallega, sens dubte, el rebrien amb els braços oberts. Falta veure si l'operació es materialitza abans que el mercat d'hivern tanqui. O si ambdós clubs hauran d'esperar a la segona quinzena de gener per encarrilar unes negociacions que, a priori, no semblen senzilles.