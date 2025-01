Claudio Giráldez podria perdre un canterà: El Celta el ven ara o se n'anirà gratis

La situació de Manu Fernández al Celta de Vigo pot donar un tomb sobtat durant aquest mercat de fitxatges d'hivern. El jove central, de 23 anys, ha estat un dels futbolistes més destacats del Celta Fortuna, on ha jugat 18 partits en Primera Federació, acumulant tots els minuts (1.500) i anotant 1 gol. El seu protagonisme al filial ha despertat l'interès de diversos clubs de Primera i Segona Divisió, que observen amb atenció la situació contractual del canterà, el vincle del qual amb el club viguès expira al final d'aquesta temporada (30/06/2025, segons l'últim acord, però amb opcions que podrien fer-lo sortir abans).

Tot i que el registre indica que el seu contracte finalitza al juny de 2025, la complexitat de la seva situació al filial i la possibilitat de no fer-li fitxa al primer equip podrien propiciar que quedés lliure el pròxim estiu. Si el canterà d'1,85 m d'estatura no veu garantida la seva progressió al Celta —i atès que, amb 23 anys, tindria difícil tornar al filial després de debutar al primer equip—, s'obre la porta a que negociï amb altres clubs a partir de gener sense deixar gairebé beneficis a les arques d'A Madroa. El mateix club n'és conscient i valora seriosament vendre'l en la present finestra hivernal per evitar que marxi gratis.

Clubs interessats i possibles escenaris

Segons informa Estadio Deportivo, entre els equips que segueixen els seus passos amb més insistència hi ha el Real Valladolid, presidit per Ronaldo Nazario, que busca reforços de futur a un cost raonable. També l'RCD Espanyol, amb història familiar per a Manu (el seu avi va vestir els colors pericos), s'ha postulat com a pretendent si el jugador es veu amb opcions de fer el salt a Segona Divisió.

Aquests hipotètics moviments recorden l'operació que el València i el Valladolid van dur a terme el curs passat amb César Tárrega, qui no veia lloc al primer equip valencianista i va acabar sortint, en el seu cas cedit. En el cas de Manu Fernández, la seva incorporació podria produir-se en forma de traspàs al gener. D'aquesta manera, el Celta ingressaria una mica de diners (inferior al valor que inicialment pretenien) i evitaria la fugida lliure del defensa a l'estiu.

El gran escull: l'edat i el debut al primer equip

Claudio Giráldez coneix bé a Manu Fernández de la seva etapa al filial, però el problema rau en què, una vegada el defensa central de 23 anys debuti al primer equip, ja no podria tornar a vestir la samarreta del filial. Aquesta situació limita les opcions del Celta per “fer-li un lloc” progressiu a la primera plantilla.

La imminent sortida de Joseph Aidoo, pretès per diversos clubs, hauria suposat l'oportunitat ideal perquè Manu fes el salt a l'elit, però al Celta es mostren cautelosos: no volen frenar el seu creixement en cas de no confiar al 100% que jugarà prou a LaLiga. Mentrestant, el mateix futbolista tampoc pot permetre's una temporada en blanc si es manté al primer filial i no acaba d'instal·lar-se a l'equip de Giráldez.