Joan Laporta eufòric amb José Álvarez a la Rua del Barça: 'Hem...'

Joan Laporta no va poder ocultar la seva emoció durant la celebració del títol de Lliga que el FC Barcelona ha conquerit amb autoritat aquesta temporada. En plena Rua de campions pels carrers de Barcelona, el president culé es va mostrar exultant, però també reflexiu. En una entrevista exclusiva amb José Álvarez, Laporta va compartir la seva alegria per aquest assoliment i va reivindicar el camí recorregut pel club en els últims anys.

“Sempre he cregut en aquest projecte”, va dir amb rotunditat, en ser preguntat per les claus que han portat el Barça a conquerir la seva 28a Lliga. Per al mandatari blaugrana, aquest campionat representa molt més que un trofeu: és la confirmació que el Barça ha recuperat la seva identitat, el seu orgull i la seva connexió amb l'afició.

El treball silenciós que ha donat fruits

Laporta va explicar que aquest èxit no ha arribat per casualitat ni sort, sinó després d'una etapa de “treball intens, decisions difícils i moments complicats”. Malgrat els sots econòmics, les crítiques externes i la pressió mediàtica, el president va apostar per mantenir el full de ruta: confiança en els joves, estabilitat a la banqueta i ordre en les finances.

| Canva

“Quan les coses es fan bé, al final tot encaixa”, va assegurar Laporta, agraint també el compromís del cos tècnic i l'esforç dels jugadors durant tot el curs.

La importància de creure quan ningú ho fa

Durant l'entrevista, el president va recordar que hi va haver molts moments en què es va posar en dubte el rumb del club, especialment després de la sortida de figures històriques i els primers entrebancs amb una plantilla en renovació. No obstant això, Laporta va remarcar que mai va perdre la fe.

| Canva

L'aposta per Hansi Flick com a entrenador i l'explosió de joves com Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí han estat peces fonamentals en aquest èxit. Laporta no va dubtar a destacar que la unió entre cantera i experiència ha retornat al Barça la seva essència.

Una temporada per al record

Laporta va ser clar afirmant que “en guanyar aquesta Lliga, aquesta temporada ja pot considerar-se històrica”. No només pel títol en si, sinó pel que simbolitza: el retorn del Barça al primer pla futbolístic sense renunciar als seus principis. En paraules del president, aquest campionat “marca l'inici d'una nova era”, on la base és el talent de casa i la il·lusió d'una afició que ha tornat a creure.

La imatge de milers de culés celebrant als carrers va ser, per a ell, el millor premi. “Això és el Barça. Un sentiment col·lectiu que va més enllà del futbol. Avui hem tornat a fer feliç a molta gent”, va dir visiblement emocionat.

Més enllà de la celebració, Laporta va deixar clar que l'objectiu és seguir creixent. “No ens conformem. Continuarem construint aquest projecte. Això és només el començament”. El president va recalcar que el club seguirà apostant pels joves valors, combinant-los amb reforços estratègics, sempre dins dels marges econòmics responsables.

El gest final que va emocionar a tothom

En concloure l'entrevista, José Álvarez li va demanar un gest molt simbòlic: una abraçada. Laporta, amb els ulls brillants i un somriure ampli, la va donar sense dubtar. Va ser un moment sincer, carregat d'emoció, que va resumir el viscut aquesta nit. El president sabia que no només es celebrava un títol, sinó la confirmació que la seva fe en el projecte estava més que justificada.