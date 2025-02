Joan Laporta atento: La única opción para que Erling Haaland fiche por el Barça

El panorama futbolístico en Inglaterra ha generado más incertidumbre de lo habitual durante las últimas semanas. El Manchester City, que parecía haber retomado el rumbo, vuelve a encontrarse en el punto de mira tras una contundente derrota en su estadio frente al Arsenal (5-1). Este revés ha disparado los rumores sobre la salida de su gran estrella y la posibilidad de que Joan Laporta esté tras sus pasos.

La clasificación de la Premier League habla por sí sola. Mientras Liverpool y Arsenal se mantienen en lo más alto de la tabla, otras potencias históricas se ven obligadas a remar a contracorriente para recuperar posiciones europeas. Entre esos equipos, el Manchester City lucha por no alejarse demasiado del grupo de cabeza, con la mirada puesta en acceder a la próxima edición de la Champions League. No lograrlo sería un auténtico fracaso.

En ese contexto, la participación en la máxima competición continental cobra una relevancia especial. El principal afectado es Erling Haaland, cuyo recién renovado contrato guarda cláusulas que podrían desencadenar un cambio drástico de aires en caso de no clasificar para la Champions. Esta condición encaja perfectamente con los planes de un FC Barcelona deseoso de reforzar su proyecto con un gran referente ofensivo.

El Manchester City, pese a dominar el fútbol inglés en temporadas anteriores, no ha vivido su mejor arranque este curso. A finales de 2024, el equipo se encontraba en un momento aciago, pero logró enderezar el rumbo al sumar 10 de 12 puntos al inicio de 2025 y clasificar para la siguiente ronda de la Champions. Sin embargo, la dolorosa derrota por 5-1 frente al Arsenal reabre las dudas sobre la solvencia de un proyecto que parecía recuperado.

Pep Guardiola y su plantilla no pueden permitirse una campaña sin títulos grandes. El problema radica en que la clasificación para la Champions, que parece casi asegurada por antonomasia, ahora está en entredicho por la competitividad de la Premier. Y por el bajo nivel del City. Si la situación empeora y el elenco skyblue queda fuera de los puestos de privilegio, el golpe sería durísimo para el club… y para la continuidad de su goleador estelar.

El gran capricho de Laporta

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sabe que contar con un nuevo líder en ataque supone un paso de gigante para relanzar al equipo azulgrana tanto en Europa como en LaLiga. Desde el primer día de su mandato, dejó claro que quería construir un proyecto ambicioso y de renombre internacional. Fichar a la gran figura del City sería la jugada maestra que catapultaría de nuevo al Barça a la élite europea. Además, a Lewandowski no le debe quedar mucho fuelle y hay que ir pensando en un reemplazo.

El problema obvio radica en la economía del club catalán, aún en fase de saneamiento. Los altos costos de traspaso y el salario que exigiría un jugador de tal magnitud no se ajustan fácilmente a las arcas azulgranas. No obstante, en el mundo del fútbol nada es imposible cuando intervienen cláusulas liberatorias y la necesidad de un cambio de aires por parte del futbolista. Ya sabemos que Laporta es capaz de todo.

Si el Manchester City finalmente no sella su boleto para la próxima Champions, ese escenario podría activar la opción soñada por Laporta. El noruego no querría perder un año sin disputar la competición de clubes más prestigiosa. Sería la única puerta de entrada para el Barça, que se vería obligado a hacer encaje de bolillos en el apartado financiero, pero con la motivación de repetir una operación que cambiaría por completo el panorama de la siguiente temporada. Pero, si no es por ese camino, se antoja casi utópico su fichaje.