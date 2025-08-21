Jagoba Arrasate encuentra solución en la Serie A: Ya hay sustituto para Samú Costa

El Mallorca afronta un verano de cambios importantes en la plantilla y el centro del campo es la zona que más preocupaciones genera en Son Moix por ahora. La posible salida de Samú Costa ha obligado a la dirección deportiva a buscar alternativas de forma inmediata. En este orden de ideas, según el Diari de Mallorca, Jagoba Arrasate ya tiene en su radar a un sustituto procedente de la Serie A.

El mediocentro portugués es una de las piezas más codiciadas del mercado y cuenta con ofertas de la Premier League y Arabia Saudí. En la isla asumen que su marcha es cuestión de tiempo, ya que el traspaso podría superar los quince millones de euros. Ante este escenario, el Mallorca necesita cubrir un vacío que sería crítico para el equilibrio del equipo.

Urbański, una joya polaca en busca de minutos

El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Kacper Urbański. El centrocampista polaco, de apenas veinte años, se encuentra en la rampa de salida del Bologna, que incluso lo ha dejado sin ficha para disputar la Serie A. Su futuro pasa por encontrar un proyecto donde pueda tener minutos y el Mallorca aparece como destino ideal.

| RCD Mallorca

A pesar de su corta edad, Urbański cuenta con una trayectoria llamativa. Llegó al fútbol de Italia en 2021 y se convirtió en el jugador polaco más joven en debutar en la Serie A con 16 años y 247 días. Su progresión se frenó la temporada pasada durante su cesión al Monza, donde apenas disputó 502 minutos en ocho encuentros, coincidiendo además con el descenso del club lombardo.

Urbański destaca por su polivalencia en la medular. Puede actuar como interior, mediocentro posicional o incluso más adelantado en la construcción de juego. En la selección polaca ya ha comenzado a sumar experiencia internacional y formó parte de la última Eurocopa, donde disputó 148 minutos en los tres partidos de fase de grupos. Sus cualidades técnicas y físicas lo convierten en una oportunidad de mercado muy atractiva para el Mallorca.

El reto de Arrasate en la nueva temporada

Jagoba Arrasate es consciente de que el Mallorca necesitará reforzarse con urgencia si quiere evitar complicaciones en la lucha por la permanencia. O incluso en la pelea europea, como el curso anterior. El equipo balear no juega competición continental esta campaña, pero debe centrarse en sumar puntos cuanto antes en Liga para no verse arrastrado a la parte baja de la clasificación. Incorporar a Urbański supondría inyectar juventud, ambición y frescura en un centro del campo que podría perder a su gran referente.

La operación no es sencilla, aunque el hecho de que el Bologna haya dejado al futbolista sin ficha facilita las negociaciones. Su contrato finaliza en 2026, por lo que el club italiano buscará recuperar parte de la inversión realizada en su momento. En Son Moix consideran que se trata de una apuesta de futuro con un coste asumible, teniendo en cuenta la inyección económica que dejaría la inminente salida de Samú Costa.