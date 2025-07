Jagoba Arrasate s'il·lusiona: el Mallorca, a prop de fitxar l'extrem tan anhelat

per Max Riveras

El futbol mai deixa de moure's a l'estiu, i la planificació dels equips de la Lliga viu setmanes crucials. El RCD Mallorca, decidit a créixer amb Jagoba Arrasate, es troba en ple procés de reconstrucció.

La necessitat de reforçar les bandes és una de les grans prioritats per a la direcció esportiva balear, després de la sortida de jugadors clau i alguns dubtes a la plantilla. La pressió és màxima i l'afició espera un fitxatge il·lusionant que faci un salt de qualitat a l'equip.

Les mancances a la banda i el pla de reforços a Son Moix

Aquesta temporada ha posat de manifest la manca de desbordament als costats del Mallorca. Amb la sortida de Robert Navarro i la incertesa sobre el rendiment de Takuma Asano, el tècnic mallorquinista ho ha deixat clar. Jagoba vol un perfil ofensiu capaç d'obrir defenses tancades i generar ocasions.

La secretaria tècnica explora el mercat i, segons fonts de Marca, hi ha un nom que destaca per sobre de la resta: un jove extrem espanyol del qual s'ha parlat molt a Portugal, tot i que encara no ha debutat a la Lliga.

L'extrem que ha convençut la direcció esportiva

El protagonista d'aquest interès és Gabri Martínez, futbolista format a les categories inferiors del Girona FC i actualment a l'Sporting de Braga. L'extrem barceloní, de 22 anys i 1,85 metres, ha anat cremant etapes a la seva carrera amb un creixement continu. Després de destacar als filials del Girona, va fer el salt a l'elit amb diverses cessions estratègiques.

En la seva primera experiència lluny de Girona, Martínez va sumar 36 partits i cinc gols al San Fernando CD de 1RFEF. El següent pas va arribar al CD Mirandès, un club especialista a polir joves talents, on va brillar amb nou gols i cinc assistències en 41 partits. Aquest rendiment va cridar l'atenció de clubs internacionals, i a l'estiu de 2024 va signar pel Braga, un dels conjunts més ambiciosos de la Primeira Liga portuguesa.

Rendiment i estadístiques que avalen l'interès del Mallorca

La passada campanya a Portugal ha estat clau per a l'explosió de Gabri Martínez. Ha disputat un total de 47 partits oficials entre totes les competicions amb el Braga, sumant quatre gols i quatre assistències.

Destaca la seva capacitat d'adaptació tant a Lliga com a tornejos europeus, amb una suma total de 2.403 minuts sobre la gespa. Aquestes xifres demostren que el jove extrem ha estat important fins i tot en un equip de nivell europeu.

El Mallorca veu en ell un perfil ideal: velocitat, potència, desbordament i una mentalitat competitiva forjada a base de minuts i experiències en diferents categories. La seva progressió el situa com una aposta de present i futur, just el que necessita un equip com el vermelló, sempre pendent del Fair Play Financer i de maximitzar cada incorporació.

El trencaclosques del Fair Play i el futur de la plantilla balear

L'arribada de nous fitxatges, inclòs el desitjat Pablo Torre (encara pendent d'oficialitat), implica alliberar massa salarial. En aquest sentit, el futur de jugadors com Pablo Maffeo i Cyle Larin resulta clau. El lateral negocia una possible sortida a la Premier League, mentre que la continuïtat del davanter canadenc es complica pel seu elevat cost i la seva intenció de seguir a Espanya.

Amb aquesta situació, el Mallorca manté la calma però accelera contactes, convençut que Gabri Martínez pot ser el fitxatge que faci un salt de qualitat al projecte d'Arrasate.

Expectatives i pròxims passos al mercat estival

L'interès per Gabri Martínez reflecteix l'ambició d'un Mallorca que vol mirar cap amunt a la classificació i deixar enrere el patiment. L'extrem català, amb experiència a Espanya i Portugal i marge de millora, està preparat per assumir nous reptes.

En els pròxims dies, la resolució de les sortides i la gestió del Fair Play marcaran el ritme del mercat a Son Moix. L'afició ja somia amb un extrem que il·lusioni i torni la màgia a les bandes de l'estadi mallorquinista.