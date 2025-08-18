Jagoba Arrasate (Mallorca) ho celebra: Ja se sap on jugarà Greif aquesta temporada

La porteria del Mallorca ha estat un dels temes centrals en aquest mercat de fitxatges. Amb Jagoba Arrasate al capdavant del nou projecte balear, la direcció esportiva havia de resoldre la situació dels seus porters per donar estabilitat a la plantilla. La renovació de Leo Román, unida a la incertesa sobre el futur de Dominik Greif, va mantenir en suspens el club durant les darreres setmanes.
Finalment, el desenllaç ja és una realitat. El porter eslovac ha posat punt final a la seva etapa a l’illa per emprendre una aventura a l’estranger.
Dominik Greif, de 28 anys, ha tancat el seu fitxatge per l’Olympique de Lyon, club amb el qual signarà en els pròxims dies. El mateix futbolista ho va confirmar en declaracions a la Cadena SER des de l’aeroport de Palma abans de viatjar a França. “Després de quatre anys no és fàcil abandonar l’illa, però estic il·lusionat amb el que ve”, va assegurar.
L’operació posa fi a un dels culebrons de l’estiu per al Mallorca. El porter va arribar el 2021 procedent de l’Slovan Bratislava de Sèrbia, però la seva etapa a l’illa ha estat marcada per alts i baixos i negociacions complicades amb la directiva.
Paraules de comiat i balanç de la seva etapa
Greif va reconèixer que en un principi pensava seguir al club, tot i que finalment no es va arribar a un acord satisfactori. “Vam intentar arribar a compromisos, però no va sortir com jo esperava. Em tranquil·litza que el Mallorca es queda amb un porteràs com Leo Román”, va assenyalar.
En la darrera temporada va disputar 32 partits oficials entre LaLiga i la Supercopa d’Espanya, demostrant regularitat després d’un inici més irregular en anys anteriors. Per al porter, aquest pas suposa un nou repte en la seva carrera, que el portarà al seu tercer club professional després de Slovan Bratislava i Mallorca.
El rol de Leo Román i la tranquil·litat d’Arrasate
La renovació de Leo Román fins al 2030 va ser un senyal clar de l’aposta del Mallorca pel jove porter. Jagoba Arrasate, des de l’inici de la pretemporada, va mostrar confiança total en ell per ocupar la porteria de manera estable. Amb aquesta sortida, el tècnic aclareix un escenari que havia generat dubtes en els primers compassos del curs.
La decisió permet a l’entrenador treballar amb claredat en una posició fonamental, evitant la competència interna que podia complicar la dinàmica del vestidor.
L’Olympique de Lyon ofereix a Greif la possibilitat de jugar en una de les lligues més competitives d’Europa. Als seus 28 anys, afronta un repte important en un campionat dominat en els últims temps pel PSG. El club francès busca reforçar una porteria que necessitava més garanties, i l’eslovac arriba amb experiència després de diversos anys a l’elit espanyola.