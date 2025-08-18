Jagoba Arrasate (Mallorca) lo celebra: Ya se conoce dónde jugará Greif esta temporada

La portería del Mallorca ha sido uno de los temas centrales en este mercado de fichajes. Con Jagoba Arrasate al frente del nuevo proyecto balear, la dirección deportiva debía resolver la situación de sus guardametas para dar estabilidad a la plantilla. La renovación de Leo Román, unida a la incertidumbre sobre el futuro de Dominik Greif, mantuvo en vilo al club durante las últimas semanas.

Finalmente, el desenlace ya es una realidad. El guardameta eslovaco ha puesto punto final a su etapa en la isla para emprender una aventura en el extranjero.

Dominik Greif, de 28 años, ha cerrado su fichaje por el Olympique de Lyon, club con el que firmará en los próximos días. El propio futbolista lo confirmó en declaraciones a la Cadena SER desde el aeropuerto de Palma antes de viajar a Francia. “Después de cuatro años no es fácil abandonar la isla, pero estoy ilusionado con lo que viene”, aseguró.

| RCD Mallorca

La operación pone fin a uno de los culebrones del verano para el Mallorca. El meta llegó en 2021 procedente del Slovan Bratislava de Serbia, pero su etapa en la isla ha estado marcada por altibajos y negociaciones complicadas con la directiva.

Palabras de despedida y balance de su etapa

Greif reconoció que en un principio pensaba seguir en el club, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo satisfactorio. “Intentamos llegar a compromisos, pero no salió como yo esperaba. Me tranquiliza que el Mallorca se queda con un porterazo como Leo Román”, señaló.

En la última temporada disputó 32 partidos oficiales entre LaLiga y la Supercopa de España, demostrando regularidad tras un inicio más irregular en años anteriores. Para el portero, este paso supone un nuevo reto en su carrera, que lo llevará a su tercer club profesional tras Slovan Bratislava y Mallorca.

El rol de Leo Román y la tranquilidad de Arrasate

La renovación de Leo Román hasta 2030 fue una señal clara de la apuesta del Mallorca por el joven guardameta. Jagoba Arrasate, desde el inicio de la pretemporada, mostró confianza total en él para ocupar la portería de manera estable. Con esta salida, el técnico despeja un escenario que había generado dudas en los primeros compases del curso.

La decisión permite al entrenador trabajar con claridad en una posición fundamental, evitando la competencia interna que podía complicar la dinámica del vestuario.

El Olympique de Lyon ofrece a Greif la posibilidad de jugar en una de las ligas más competitivas de Europa. A sus 28 años, encara un reto importante en un campeonato dominado en los últimos tiempos por el PSG. El club francés busca reforzar una portería que necesitaba más garantías, y el eslovaco llega con experiencia tras varios años en la élite española.