El Racing de Santander busca migcampista: càsting entre dos espanyols de la Serie A

El Racing de Santander té clar on necessita reforçar-se. Després de diverses sortides importants al centre del camp, l'equip gairebé no ha fitxat. La seva única incorporació, Asier Villalibre, ja ha debutat. Però ara totes les mirades estan posades en el mig del camp.
Víctor Meseguer i Unai Vencedor ja no formen part de l'equip. Les seves cessions han acabat. I encara no ha arribat cap substitut per a ells. La direcció esportiva sap que necessita com a mínim una incorporació més per competir.
Actualment, el Racing compta al mig amb Maguette, Aldasoro i Íñigo. Un nombre insuficient. El club vol reforçar-se amb jugadors de qualitat i experiència. Per això està explorant opcions al mercat italià.
I ja hi ha dos noms sobre la taula. Es tracta de dos migcampistes espanyols que han jugat a Itàlia. Un d'ells és Gerard Yepes, ex de la Sampdoria. L'altre és Oier Zarraga, actualment a l'Udinese. Tots dos interessen molt a Santander.
Yepes, lliure al mercat
Gerard Yepes està sense equip després de la seva sortida de la Sampdoria. Tot i que alguns mitjans italians afirmen que ha signat amb l'Empoli, la seva situació no està clara. En qualsevol cas, se li ha ofert al Racing, que valora la seva arribada.
Yepes és jove, amb formació a la pedrera de l'Espanyol. A Itàlia ha guanyat experiència en una lliga exigent. El seu perfil agrada, tot i que hi ha dubtes sobre el seu estat físic i el seu encaix al sistema.
El que més convenç al cos tècnic és Oier Zarraga. El migcampista basc milita actualment a l'Udinese. Va arribar procedent de l'Athletic Club, on es va formar com a jugador. Té experiència a Primera i a la Serie A. No és titular fix a Itàlia. Però la seva qualitat és indiscutible. El Racing el vol. El problema és que l'Udinese no està disposat a deixar-lo sortir fàcilment.
Operació complicada però possible
El club italià sap que Zarraga té mercat. No vol perdre'l sense una bona oferta. Però el jugador estaria encantat de tornar a Espanya. Això juga a favor del Racing, que necessita pressionar per tancar el fitxatge. Si finalment ho aconsegueixen, seria un salt de qualitat per a l'equip. Zarraga pot jugar de pivot o més avançat.
L'inici de temporada és a tocar. El Racing necessita tancar aviat alguna arribada. No pot afrontar el calendari amb només tres migcampistes disponibles. El risc de lesions o sancions és alt. A més, a Santander hi ha il·lusió amb aquest nou projecte. L'afició vol veure un equip competitiu.
S'aproximen dies decisius
En els pròxims dies hi haurà reunions clau. Amb els agents. Amb els clubs. Tot està sobre la taula. Si no aconsegueixen portar Zarraga, podrien reactivar l'opció de Yepes. Però saben que la primera opció és la més segura.
El Racing vol tancar com més aviat millor la seva plantilla. I aquestes dues operacions podrien marcar el rumb de l'equip a LaLiga Hypermotion. L'afició espera notícies. Perquè el centre del camp necessita reforços urgents.