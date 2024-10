Vinícius enfonsat, les imatges del troleig de Gavi durant el Clàssic

El Clàssic d'ahir entre el Reial Madrid i el Barcelona al Santiago Bernabéu va deixar una golejada històrica de 0-4 a favor de l'equip blaugrana. Els de Hansi Flick van saber resistir i un gran plantejament defensiu va fer caure els blancs en múltiples fores de joc. El Barça va esperar la seva oportunitat fins que Lewandowski va obrir la llauna. A partir d'aquí els gols van anar caient com a fruita madura.

Com qualsevol Clàssic que calia hi va haver polèmiques i ens va oferir moments d'alta tensió entre alguns jugadors, particularment entre Vinícius Jr. i Gavi. La rivalitat entre tots dos futbolistes no és nova, però en aquesta ocasió, Gavi va semblar portar la davantera pel que fa a provocacions, amb una actitud desafiadora que es va reflectir en dues imatges que ràpidament es van fer virals en xarxes socials. Els dos moments capturats i compartits a Twitter mostren Gavi "trollejant" Vinícius en ple partit, cosa que no va passar desapercebuda per als aficionats i els comentaristes.

La primera imatge, pujada per l'usuari Llourinho, mostra Gavi gesticulant cap a Vinícius, ensenyant-li els gols que el Madrid ja havia encaixat fins aquell moment.

| Real Madrid, XCatalunya, YouTube

El comentari del tweet, que esmenta "Gavi ensenyant-li els gols que s'han menjat a Vinícius Luther King Jr. a la cara", afegeix un toc d'ironia i fa al·lusió a la tensió acumulada entre tots dos jugadors. La reacció de Gavi té motiu i és que Vinícius havia estat protestant prèviament, cosa que també és habitual.

La segona imatge, compartida per un altre compte de Twitter sota el nom “VanCort”, mostra els dos jugadors en un enfrontament directe, cara a cara, amb una evident tensió a l'ambient. Gavi, en aquesta ocasió, sembla estar empenyent subtilment Vinícius mentre tots dos es miren intensament. El tweet que acompanya la imatge diu: “L'única missió que tenia Gavi als 8 minuts que ha jugat era cagar-se als morts de Vinícius i ho ha complert”.

Aquestes imatges i les reaccions a les xarxes socials reflecteixen el costat emocional del partit, on, més enllà de l'estratègia i el joc, entren en joc les personalitats dels jugadors. Gavi, conegut per la seva intensitat i caràcter al camp, sembla haver trobat a Vinícius un rival que gaudeix provocant. El brasiler, per la seva banda, no va tenir una de les seves millors nits, ja que va caure repetidament en fora de joc i va desaprofitar diverses oportunitats al segon temps, cosa que va contribuir a la seva frustració i, finalment, a la tensió amb Gavi.

| YouTube

Les xarxes socials, com és habitual, es van fer ressò d'aquests moments, i els comentaris dels usuaris reflecteixen la polarització que genera aquest tipus d'enfrontaments. Mentre uns aplaudeixen la intensitat de Gavi i la seva manera de "ficar-se al cap" de Vinícius, altres critiquen aquestes actituds com a innecessàries. Tot i això, el cert és que aquest tipus de provocacions són part del futbol i, en partits tan carregats d'història i rivalitat com el Clàssic, resulten gairebé inevitables.

La seqüència sencera es pot veure al següent vídeo: