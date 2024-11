Íñigo Martínez habla claro sobre su renovación: 'El contrato...'

Iñigo Martínez se ha consolidado como la gran referencia defensiva del Barça esta temporada, sorprendiendo tanto a la afición como al cuerpo técnico. El central vasco, de 33 años, ha demostrado un nivel excepcional en su segundo año como blaugrana, convirtiéndose en un pilar fundamental para el equipo. Junto a Marc Casadó, ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, mostrando liderazgo y regularidad en cada partido.

Martínez, cuyo contrato con el Barça finaliza en junio de 2025, ha sido objeto de numerosas preguntas sobre su futuro. En la previa del duelo de Champions contra el Brest, el defensa fue contundente al ser cuestionado sobre su posible renovación. "El contrato no me lo planteo. Es una de las cosas que puede hacer despistarse y no centrarse en lo que debes hacer", afirmó, dejando claro que su prioridad es mantener el foco en su rendimiento.

Esta temporada, Iñigo Martínez ha destacado por su solidez en la zaga, acumulando estadísticas que refuerzan su importancia en el equipo. Ha disputado 90 % de los minutos disponibles en Liga y Champions, liderando en intercepciones y duelos ganados. Además, ha sido clave en varios partidos importantes, mostrando su capacidad para adaptarse a las exigencias del Barça.

A pesar de su buen rendimiento, el futuro del central sigue siendo incierto. El entrenador Hansi Flick apuntó recientemente que lo lógico sería que el club le ofreciera una extensión de contrato. Sin embargo, Martínez no quiere precipitarse. "Me centro en lo mío, en disfrutar y en aprovechar las oportunidades del míster. Me centro en competir al máximo", añadió, evidenciando su compromiso con el equipo más allá de su situación contractual.

Jugador clave para Hansi Flick

El jugador también dejó abierta la posibilidad de que, en caso de no renovar, su paso por el Barça sea recordado como una etapa positiva. "Si llega bien y si no, podré decir que he estado dos años en el Barça", concluyó, mostrando madurez y serenidad frente a las especulaciones. El Barça, por su parte, deberá valorar si renueva a uno de sus defensores más destacados o si decide dejarlo marchar gratis. La decisión no solo dependerá de su rendimiento, sino también de la planificación económica del club y su política de refuerzos.

Mientras tanto, Iñigo Martínez sigue centrado en lo deportivo, consolidándose como un líder en la defensa del Barça. Su futuro, aunque incierto, estará marcado por el impacto que ha dejado esta temporada en el club y en sus seguidores. De momento, ha sido el hombre más utilizado en todas las competiciones por Hansi Flick.