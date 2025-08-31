Es inminente, nuevo fichaje del Sevilla: Almeyda celebra la llegada de un defensa

El Sevilla afronta las últimas horas de mercado con la necesidad de reforzar su plantilla. Tras dos derrotas en LaLiga, Almeyda reclamaba ajustes urgentes para mantener vivo el proyecto deportivo. El tercer encuentro sirvió a los hispalenses para sumar el primer triunfo, pero, aun así, las necesidades de fichaje siguen vigentes y Antonio Cordón trabajará a destajo hasta el cierre.

Según informó AS, el portugués Fábio Cardoso es el central escogido por la dirección deportiva para reforzar la defensa. El jugador de 31 años tiene contrato con el Oporto hasta 2026, aunque la operación se cerrará a bajo coste. Se espera que viaje a Sevilla en las próximas horas para someterse al reconocimiento médico.

Cardoso llega tras una cesión en el Al-Ain, donde disputó 29 partidos oficiales. En su carrera acumula casi 200 encuentros en la élite portuguesa, además de experiencia en competiciones europeas. Es representado por la agencia de Jorge Mendes y su fichaje responde a la necesidad de añadir jerarquía a la zaga.

Almeyda tendrá más variantes para la primera línea defensiva

Con su incorporación, el entrenador dispondrá de varias alternativas. Kike Salas, Nianzou, Marcao, Ramón Martínez, Castrín y César Azpilicueta ya forman parte del eje defensivo. También están Gudelj, utilizado muchas veces como central, y José Ángel Carmona, que puede adaptarse si el sistema cambia a tres hombres atrás.

Matías Almeyda valora especialmente la capacidad de Cardoso para adaptarse a distintos esquemas. Su experiencia le permitirá integrarse rápido en un Sevilla que ha sufrido mucho en defensa.

El mercado aprieta y condiciona los movimientos del Sevilla

El fichaje del central portugués llega en un contexto complejo. Con salidas todavía por cerrar, como las de Juanlu Sánchez, Adrià Pedrosa o Vargas, Antonio Cordón ha tenido que actuar con rapidez.

Hace unos días se cerró la llegada de Azpilicueta, que también puede jugar en ambas bandas. Ahora, la directiva busca con Cardoso una pieza que complete la zaga y que pueda rendir de inmediato. La delicada situación financiera del club obligó a retrasar inscripciones, pero ya se han desbloqueado las operaciones más urgentes.

Un refuerzo que ofrece seguridad y margen de planificación

El fichaje de Cardoso no solo amplía el número de efectivos, también refuerza la confianza de Almeyda en la plantilla. El técnico argentino podrá rotar con más garantías y planificar un calendario exigente sin temer por la falta de efectivos atrás. El Sevilla espera que esta llegada sirva para estabilizar la defensa y dar solidez a un equipo que necesita reaccionar pronto en la competición.