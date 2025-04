La imatge més tendra de Xavi Hernández amb la seva filla Àsia

per Mireia Puig

La vida de Xavi Hernández ha canviat radicalment des que va decidir posar punt final a la seva etapa com a entrenador del FC Barcelona. Enrere han quedat les tensions dels partits, les rodes de premsa complicades i els debats mediàtics que el situaven al centre de totes les mirades. Ara, allunyat dels focus de la banqueta, l'exfutbolista de Terrassa gaudeix d'una quotidianitat diferent, marcada per la calma, els viatges en família i una dedicació plena als seus.

Una família que respira complicitat

Juntament amb Núria Cunillera, la seva companya de vida, ha format una família que destil·la tendresa i connexió. No cal més que veure les publicacions que tots dos comparteixen a les xarxes socials per comprovar que s'han proposat recuperar el temps que les responsabilitats del futbol professional els va robar durant anys.

Els plans en parella abunden: escapades a racons tranquils, dinars amb amics i visites a llocs que els porten bons records, com la seva antiga casa a Qatar. Però si hi ha alguna cosa que realment emociona els seguidors de Xavi, són els moments en què apareix juntament amb els seus fills, Àsia i Dan.

Àsia, una còmplice molt especial

Àsia, la filla gran de l'exentrenador blaugrana, ja té 9 anys, i cada vegada és més habitual veure-la participar en moments familiars carregats d'afecte. Les imatges del seu recent aniversari, organitzades amb cura per Núria i Xavi, van mostrar una nena riallera, entusiasta, i molt unida als seus pares.

| YouTube, F.C. Barcelona, XCatalunya

Però el vincle entre pare i filla va més enllà del quotidià. Xavi, que ha estat durant tota la seva vida un símbol del compromís amb els valors, també ho és ara en la seva faceta personal. I precisament aquest vincle ha donat lloc a una escena que ha commogut especialment els seus seguidors.

Fa uns dies, Núria Cunillera compartia una fotografia molt especial. En ella, es podia veure Xavi assegut al costat d'Àsia al sofà de casa. Res d'extraordinari a simple vista. No obstant això, el detall que ha enamorat milers de persones és el que tots dos tenien entre mans: un llibre. No un qualsevol, sinó un dedicat a la llengua catalana. En concret, es tracta de "Nuestras palabras. Catalan Words", una publicació que recopila expressions, paraules i curiositats del català d'una manera didàctica i entranyable.

Una tradició que va més enllà de la lectura

Segons ha explicat Núria, Àsia està tan entusiasmada amb el llibre que cada nit li demana al seu pare que li llegeixi algunes pàgines. Una rutina que, a més de fomentar la lectura i la cultura, els ha acompanyat en tots els viatges familiars. En paraules de Cunillera: “Ara mateix és un dels llibres preferits d'Àsia. El portem a la maleta quan viatgem i li encanta que Xavi li llegeixi"

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Una imatge que ha emocionat a tots

L'escena ha estat aplaudida a les xarxes no només pel gest tendre entre pare i filla, sinó també pel valor simbòlic que representa: la defensa activa de la llengua catalana des de l'àmbit familiar, amb naturalitat, amb afecte i amb l'orgull d'aquells que volen que la llengua i la cultura continuïn vives en les futures generacions.

| Instagram

Un llegat que no s'ensenya al camp

Xavi Hernández, que tantes vegades ha estat admirat per la seva intel·ligència tàctica i la seva manera d'entendre el joc, demostra ara que la seva major alineació no va ser la que va escriure en una pissarra... sinó la que forma cada dia a casa seva. I és que l'activitat catalana que ell i la seva filla comparteixen cada nit no és altra que llegir junts un llibre sobre paraules en català.