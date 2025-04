L'Athletic de Bilbao té clar el seu pla B si se'n va Nico Williams

A l'horitzó de l'Athletic Club s'acosta una operació de gran abast. La sortida de Nico Williams sembla qüestió de temps. El jove extrem, un dels futbolistes més determinants de l'equip i amb una progressió imparable, ja ha traslladat la seva decisió al club: no renovarà, i la seva clàusula de rescissió, fixada en 58 milions d'euros, el fa un caramel massa llaminer per als grans d'Europa.

Des de fa mesos, diversos gegants del continent li segueixen la pista. Amb només 22 anys, el seu desequilibri, velocitat i capacitat d'assistir i marcar l'han convertit en una peça molt cobejada. A diferència de l'estiu passat, en què després d'una gran Eurocopa va optar per quedar-se a Bilbao, aquesta vegada el desig de canviar d'aires és ferm. I a Lezama ho saben.

Una pèrdua anunciada que requereix reacció

Ningú dubta que la seva marxa serà un cop per al club, no només pel que aporta al camp, sinó també pel que representa: un símbol de la pedrera, un emblema de la nova generació. Tanmateix, el club bilbaí ja ha començat a treballar per omplir aquest buit de la millor manera possible.

Ernesto Valverde no s'ha quedat de braços plegats. El tècnic, experimentat i coneixedor de l'entorn, entén que una pèrdua com la de Nico no es supleix amb un jugador qualsevol. És necessari trobar una alternativa que no només tingui projecció, sinó que també comprengui l'estil i la filosofia del club.

Una aposta coherent amb la política de l'Athletic

El pla de Valverde i la direcció esportiva és clar: reinvertir part dels diners ingressats per la clàusula de Nico en un perfil que pugui oferir rendiment immediat i creixement a llarg termini. En aquest sentit, es valora que el nou fitxatge tingui experiència a la lliga espanyola, que sigui jove, compromès i amb marge de millora. A més, l'opció de portar algú que parli l'idioma futbolístic de l'Athletic és clau per no trencar la dinàmica del vestidor.

L'entrenador també ha donat pistes en les seves últimes intervencions públiques. Ha parlat de la necessitat de “reforçar zones clau amb talent emergent” i d'apostar per futbolistes amb fam i capacitat de lideratge”. Una descripció que sembla feta a mida del nom que ja està a l'agenda.

Un talent que ha convençut Valverde

Durant l'última temporada, aquest jugador ha demostrat una maduresa futbolística notable, liderant el seu equip amb personalitat i sent decisiu en partits importants. Ha aconseguit consolidar-se com un dels joves més prometedors de LaLiga, gràcies a la seva visió de joc, polivalència i facilitat per moure's en diferents posicions ofensives.

No és un desconegut per a la direcció esportiva de l'Athletic. De fet, ja va estar al radar durant l'estiu passat, però en aquell moment el seu club va aconseguir retenir-lo després de renovar el seu contracte. Aquesta vegada, però, el context ha canviat. La possibilitat de disputar competicions europees, el repte de consolidar-se en un projecte ambiciós i l'interès explícit de Valverde podrien inclinar la balança a favor del conjunt bilbaí.

Una clàusula assumible amb els diners de Nico Williams

L'obstacle principal per tancar l'operació és econòmic: la seva clàusula de rescissió està xifrada en 30 milions d'euros. Però amb els ingressos assegurats per la sortida de Nico Williams, l'Athletic tindria marge per afrontar aquesta xifra sense comprometre la seva salut financera.

A més, hi ha un detall que ha cridat l'atenció de l'entorn: el jugador ja ha estat seguit de prop pel seleccionador nacional, Luis de la Fuente, cosa que confirma que el seu nivell està assolint cotes importants. Si tot avança segons el previst, i no hi ha sorpreses d'última hora, Ernesto Valverde podria comptar amb un reforç de luxe per reconstruir la seva banda esquerra.

I aquest futbolista, cridat a omplir el buit de Nico Williams a San Mamés, no és altre que Aimar Oroz.