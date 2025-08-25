Logo xcatalunya.cat
Un home de mitjana edat amb expressió seriosa apareix en primer pla mentre al fons es veu un jove futbolista amb l’uniforme del Barcelona i els cabells rossos i arrissats.
Juanma Rodríguez s'enfadarà quan vegi la publicació de Lamine | F.C. Barcelona, XCatalunya, Lamine Yamal, Juanma Rodriguez
Esports

La imatge de Lamine Yamal que no agradarà a Juanma Rodríguez

El tertulià d'El Chiringuito és madridista i sempre és molt dur en les seves declaracions contra l'estrella del Barça

Max Riveras
per Max Riveras

El Barcelona va signar una remuntada agònica a València i va mantenir el seu inici perfecte. El marcador va quedar 3-2 després d'una centrada de l'extrem que va provocar un autogol decisiu.

La Jornada 2 va arribar el 24 d'agost de 2025, amb emocions comprimides al descompte. Marcus Rashford va iniciar com a titular després de la seva cessió estival i va ser substituït al descans. Robert Lewandowski va reaparèixer després de molèsties musculars i va sumar minuts a la segona part. L'equip tanca la jornada amb sis punts i una sensació clara d'impuls competitiu.

La publicació somrient que reobre la batalla dialèctica amb Juanma Rodríguez

Després del partit, el jugador va compartir diverses imatges a les xarxes socials amb un gest relaxat. El missatge destil·la normalitat competitiva i funciona com a recordatori del seu enfocament professional.  Lamine Yamal apareix somrient a la foto després del duel contra el Levante.

La foto contrasta amb una altra realitat paral·lela, alimentada per crítiques recurrents del comunicador. Juanma Rodríguez el va acusar de piscines a X, reforçant un relat repetit durant mesos. No només això, va estar durant tot el partit escrivint tuits contra el Barça i la majoria relacionats amb Lamine.

Un home amb expressió de disgust en un estudi de televisió mentre en un requadre es mostra un jugador de futbol celebrant amb els braços aixecats.
Juanma Rodríguez va titllar Lamine de pisciner | YouTube, F.C. Barcelona, XCatalunya

José Álvarez va defensar Lamine i va respondre a Juanma Rodríguez a X, criticant-lo pels seus tuits contra el Barça i Lamine D'altra banda, Juanma també va aprofitar la situació per recordar la polèmica amb la festa que va fer Lamine al seu aniversari. Organismes públics van demanar revisar possibles vulneracions i el cas segueix en conversa pública.

Rendiment, influència en el joc i una jugada que explica el seu pes ofensiu

L'extrem és un generador constant d'avantatges, atacant dins i fora amb canvis de ritme. La seva centrada tensa a l'afegit va desembocar en el gol guanyador, síntesi de la seva insistència.

Quan rep obert fixa el lateral i arrossega ajudes, alliberant carrils per a interiors arribadors. Quan apareix per dins, progressa amb conducció vertical i llança extrems oposats amb canvis llargs. La lectura del joc millora cada mes i es nota en les seves decisions sense pilota. La imatge compartida reforça aquesta calma, tot i la intensitat de l'ecosistema mediàtic.

Juanma Rodríguez en un programa d'El Chiringuito
Juanma Rodríguez sempre atent al que faci o digui Lamine | Mega

Actualitat immediata de l'equip i preguntes que marcaran la setmana

El calendari condueix ara cap al Rayo Vallecano, prova de caràcter després de la pujada emocional. Rashford ja participa en la rotació, i el seu encaix tàctic segueix en avaluació interna.

La discussió seguirà oberta, però el rendiment ofereix arguments sòlids davant de qualsevol etiqueta. I aquesta foto confiada, sortida del vestidor guanyador, probablement no agradarà a Juanma Rodríguez.

