El Barcelona va signar una remuntada agònica a València i va mantenir el seu inici perfecte. El marcador va quedar 3-2 després d'una centrada de l'extrem que va provocar un autogol decisiu.
La Jornada 2 va arribar el 24 d'agost de 2025, amb emocions comprimides al descompte. Marcus Rashford va iniciar com a titular després de la seva cessió estival i va ser substituït al descans. Robert Lewandowski va reaparèixer després de molèsties musculars i va sumar minuts a la segona part. L'equip tanca la jornada amb sis punts i una sensació clara d'impuls competitiu.
La publicació somrient que reobre la batalla dialèctica amb Juanma Rodríguez
Després del partit, el jugador va compartir diverses imatges a les xarxes socials amb un gest relaxat. El missatge destil·la normalitat competitiva i funciona com a recordatori del seu enfocament professional. Lamine Yamal apareix somrient a la foto després del duel contra el Levante.
La foto contrasta amb una altra realitat paral·lela, alimentada per crítiques recurrents del comunicador. Juanma Rodríguez el va acusar de piscines a X, reforçant un relat repetit durant mesos. No només això, va estar durant tot el partit escrivint tuits contra el Barça i la majoria relacionats amb Lamine.
José Álvarez va defensar Lamine i va respondre a Juanma Rodríguez a X, criticant-lo pels seus tuits contra el Barça i Lamine D'altra banda, Juanma també va aprofitar la situació per recordar la polèmica amb la festa que va fer Lamine al seu aniversari. Organismes públics van demanar revisar possibles vulneracions i el cas segueix en conversa pública.
Rendiment, influència en el joc i una jugada que explica el seu pes ofensiu
L'extrem és un generador constant d'avantatges, atacant dins i fora amb canvis de ritme. La seva centrada tensa a l'afegit va desembocar en el gol guanyador, síntesi de la seva insistència.
Quan rep obert fixa el lateral i arrossega ajudes, alliberant carrils per a interiors arribadors. Quan apareix per dins, progressa amb conducció vertical i llança extrems oposats amb canvis llargs. La lectura del joc millora cada mes i es nota en les seves decisions sense pilota. La imatge compartida reforça aquesta calma, tot i la intensitat de l'ecosistema mediàtic.
Actualitat immediata de l'equip i preguntes que marcaran la setmana
El calendari condueix ara cap al Rayo Vallecano, prova de caràcter després de la pujada emocional. Rashford ja participa en la rotació, i el seu encaix tàctic segueix en avaluació interna.
La discussió seguirà oberta, però el rendiment ofereix arguments sòlids davant de qualsevol etiqueta. I aquesta foto confiada, sortida del vestidor guanyador, probablement no agradarà a Juanma Rodríguez.