El Barcelona firmó una remontada agónica en València y mantuvo su arranque perfecto. El marcador quedó 3-2 después de un centro del extremo que provocó un autogol decisivo.

La Jornada 2 llegó el 24 de agosto de 2025, con emociones comprimidas en el descuento. Marcus Rashford inició como titular tras su cesión estival y fue sustituido al descanso. Robert Lewandowski reapareció después de molestias musculares y sumó minutos en el segundo tiempo. El equipo cierra la fecha con seis puntos y sensación clara de impulso competitivo.

La publicación sonriente que reabre la batalla dialéctica con Juanma Rodríguez

Tras el encuentro, el jugador compartió varias imágenes en redes sociales con gesto relajado. El mensaje destila normalidad competitiva y funciona como recordatorio de su enfoque profesional. Lamine Yamal aparece sonriente en la foto después del duelo contra el Levante.

La foto contrasta con otra realidad paralela, alimentada por críticas recurrentes del comunicador. Juanma Rodríguez lo acusó de piscinazos por X, reforzando un relato repetido durante meses. No solo eso, estuvo durante todo el encuentro escribiendo tweets contra el Barça y la mayoría relacionados con Lamine.

José Álvarez defendió a Lamine y respondió a Juanma Rodríguez por X, criticándolo por sus tweets contra el Barça y Lamine. Por otro lado, Juanma también aprovechó la situación para recordar la polémica con la fiesta que tuvo Lamine en su cumpleaños. Organismos públicos pidieron revisar posibles vulneraciones y el caso sigue en conversación pública.

Rendimiento, influencia en el juego y una jugada que explica su peso ofensivo

El extremo es un generador constante de ventajas, atacando dentro y fuera con cambios de ritmo. Su centro tenso en el añadido desembocó en el tanto ganador, síntesis de su insistencia.

Cuando recibe abierto fija al lateral y arrastra ayudas, liberando carriles para interiores llegadores. Cuando aparece por dentro, progresa con conducción vertical y lanza extremos opuestos con cambios largos. La lectura del juego mejora cada mes y se nota en sus decisiones sin balón. La imagen compartida refuerza esa calma, pese a la intensidad del ecosistema mediático.

Actualidad inmediata del equipo y preguntas que marcarán la semana

El calendario conduce ahora hacia Rayo Vallecano, prueba de carácter tras el subidón emocional. Rashford ya participa en la rotación, y su encaje táctico sigue en evaluación interna.

La discusión seguirá abierta, pero el rendimiento ofrece argumentos sólidos frente a cualquier etiqueta. Y esa foto confiada, salida del vestuario ganador, probablemente no gustará a Juanma Rodríguez.