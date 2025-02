El homenaje de Lamine Yamal a Leo Messi y a Joaquim Maria Puyal

Insisten en que no lo hagamos, pero es imposible. Cómo no vamos a comparar a Lamine Yamal con aquella perla de nombre Lionel Andrés Messi que, desde bien joven, empezó a maravillar al barcelonismo y al mundo entero. Y es que hoy, en la primera mitad del Barça-Alavés, el internacional con España ha firmado una acción individual de videojuego que bien podría haber nacido de aquel Messi con melena. De hecho, así fue.

Una joven promesa proveniente de la cantera con el '19' en la espalda adquiere el balón en el costado derecho y empieza a deshacerse de rivales. Como si fuera cuestión de utopía arrebatársela. ¿Les suena esto? Sí, lo hizo Leo Messi en 2007 en un duelo frente al Getafe, pero es exactamente lo mismo que acaba de acometer Lamine Yamal. También por la derecha; también con el '19'. Aunque, en este caso, no ha terminado en gol, para desgracia de la épica futbolística.

| Twitter

De hasta siete rivales se deshizo Lamine, que, cuando vio que no era posible continuar su fantasioso rumbo hacia el arco rival, decidió cedérsela a Raphinha, que se hallaba en el flanco opuesto. El brasileño disparó, pero el esférico no encontró red y el desenlace no terminó como todos hubiéramos deseado que terminara.

Sin embargo, la acción individual protagonizada por Lamine Yamal, como es evidente, ya ha empezado a circular por las redes sociales, repletas de futboleros maravillados con el talento del joven atacante. Sin ir más lejos, el propio Barça ha publicado en su perfil oficial un vídeo de la acción. Y, para más inri, han añadido un comentario, haciendo referencia precisamente a aquella jugada de Leo Messi.

"Lamine! Lamine! Lamine! Segueix Lamine i segueix Lamine! Segueix Lamine!", añadía el club catalán. 18 años atrás, Joaquim Maria Puyal viralizó su narración en aquel gol de Leo Messi frente al Getafe. El periodista catalán narró aquel histórico tanto de una forma muy similar: repitiendo muchas veces Messi y luego otras tantas 'encara Messi' hasta que el balón entró en el arco.

Gol Messi vs Getafe narrat per Puyal

Puyal se viralizó en todo el mundo

Esta narración, de hecho, se volvió tendencia de nuevo durante la disputa del Mundial de Catar de 2022. A merced del relato de Joaquim Maria Puyal, los argentinos apodaron a la Pulga como 'Ankara', confundiéndose con 'encara' (todavía en catalán). Por si esto fuera poco, la confusión traspasó el charco y llegó a tierras otomanas. Los turcos se sintieron halagados, pues Ankara es su capital y se sumaron al movimiento.

Luego, además, la narración se utilizó también en forma de meme en plataformas como TikTok, poniéndola de fondo en vídeos en las que chicos intentaban ligar con chicas y terminaban consiguiendo su cometido. En este caso, la analogía dispone de mucho más sentido que en el anterior.