Hansi Flick confirma contra l'Alavés el que va dir en roda de premsa

per Iker Silvosa

Duel de gran transcendència el que obre la jornada dominical d'aquesta vint-i-dosena data de LaLiga EA Sports. S'enfronten el tercer classificat i el antepenúltim, però hi ha molt en joc. Després de la batacada del Real Madrid ahir a Cornellà, una victòria ubicaria els culers a tan sols quatre punts del lideratge, amb un derbi madrileny la pròxima setmana. I també amb un Clàssic encara per disputar-se.

Així doncs, malgrat enfrontar-se a un equip del descens i malgrat el cúmul de partits del Barça aquests dies (Champions aquesta setmana i Copa la que ve), Hansi no ha optat per la rotació. L'alemany va amb tot i surt amb l'onze de gala. I sí, en el seu dibuix favorit ja hi ha arrelat un nom al qual haurem d'acostumar-nos: Wojciech Szczęsny.

| FCB

Sembla que la tasca del polonès quan va aterrar a la Ciutat Comtal seria la de porter suplent, amb minuts a la Copa i poc més. Però res més lluny de la realitat, l'ex de la Juve ja és el porter titular del Barça en detriment d'Iñaki Peña. Així ho va assegurar el mateix Hansi Flick en la roda de premsa d'ahir: "En aquest moment, és el número u". I així ho ha constatat avui.

Amb tot, serà la setena titularitat en els últims nou partits per a Szczęsny (un dels dos se'l va perdre per sanció i un altre per decisió tècnica). El cert és que en les seves últimes sis aparicions en l'onze inicial, més enllà d'algun notable error individual, el Barça no ha perdut (5 triomfs i 1 empat). Ha encaixat, això sí, vuit dianes; totes elles en els últims quatre duels.

Però això no sembla importar-li gaire a Hansi Flick, que veu en Szczęsny un porter més fiable que Iñaki Peña. Per tant, allò del càstig temporal del porter alacantí ha quedat ja desfasat i la realitat és que el polonès és ara "el número u". A més d'ell, Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski completen l'onze inicial.

L'estadística somriu al Barça

El FC Barcelona afronta aquesta tarda un duel amb sabor especial davant el Deportivo Alavés, un rival que no ha aconseguit doblegar els blaugranes en els seus últims 14 enfrontaments de lliga (12 victòries del Barça, 2 empats). Aquesta dada reflecteix la solidesa dels catalans quan tenen davant el conjunt vitorià. Aquesta ratxa invicta en la competició situa el Barça amb la millor marca de la seva història davant el Glorioso, demostrant la gran diferència de resultats que han evidenciat ambdós equips.

Per si fos poc, l'Alavés amb prou feines ha sabut celebrar-ho al Camp Nou, on únicament han triomfat en 2 de 18 visites de lliga (2 empats, 14 derrotes). Una d'aquestes victòries, al febrer de l'any 2000, representa l'última ocasió en què els bascos van aconseguir deixar la seva porteria a zero en feu culer. L'altra, al setembre de 2016, va suposar un dels escassos moments d'alegria babazorra davant l'afició barcelonista.

Les estadístiques també posen de relleu l'eficàcia golejadora blaugrana davant rivals bascos a casa: el Barcelona ha marcat en tots i cadascun dels seus últims 64 compromisos de lliga davant equips d'Euskadi (176 gols en total, amb una mitjana de 2,7 per encontre). Curiosament, l'última ocasió en què no van perforar les xarxes com a locals davant un club basc data de febrer de 2000, precisament contra l'Alavés (0-1). Les xifres fan preveure un xoc en què, de nou, la balança sembla inclinar-se del costat blaugrana.