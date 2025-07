Ho confirma Matteo Moretto: El Rayo Vallecano vol pescar al Cadis

La sortida d'una de les seves figures ofensives ha obligat el Rayo Vallecano a moure fitxa al mercat de fitxatges. Amb la temporada 2025/2026 a punt de començar i la Conference League com a nou repte internacional, l'equip madrileny no vol deixar caps per lligar. L'adeu de Raúl de Tomás rumb a Qatar ha deixat un buit a la davantera que urgeix ser cobert.

Després de dies d'anàlisi i contactes discrets, la direcció esportiva té un nou objectiu. Un nom que ja va estar a l'òrbita rayista fa tres temporades i que ara torna amb força.

El Rayo ja havia sondejat jugadors com Álex Forés i Álvaro Rodríguez, però cap d'aquestes opcions va convèncer. Mentrestant, el tècnic Íñigo Pérez només compta amb Sergio Camello com a davanter centre pur. Etienne Eto’o podria tenir minuts, encara que el seu futur encara és a l'aire per les múltiples ofertes que ha rebut.

| Cádiz CF

Davant aquest panorama, sorgeix amb força l'opció de Chris Ramos, davanter del Cádiz CF. El seu nom ha estat confirmat pel periodista Matteo Moretto com un dels principals candidats per reforçar la davantera franjirroja. La seva experiència a LaLiga, el seu físic imponent i la seva capacitat per adaptar-se a diferents situacions d'atac el converteixen en un perfil molt atractiu.

El davanter gadità també ha cridat l'atenció d'algun equip estatunidenc, però no acaba de veure amb bons ulls posar rumb a la MLS. Ara, amb el Cádiz obert a negociar i el mercat entrant en la seva fase clau, el camí cap a Vallecas sembla més plausible que mai.

Una operació condicionada per la clàusula de rescissió

El principal obstacle en aquesta operació és econòmic. La clàusula de rescissió de Chris Ramos ascendeix a 10 milions d'euros, encara que aquesta xifra seria de 20 milions si el Cádiz seguís a Primera. El Rayo, conegut per la seva gestió continguda i per no fer inversions desorbitades, no contempla pagar aquest import.

Tanmateix, des del conjunt gadità es mostra predisposició a rebaixar notablement aquesta xifra, fins i tot fins a la meitat. Aquest nou escenari ha estat ben rebut a Vallecas, on se segueix negociant amb cautela per tancar un fitxatge estratègic sense desequilibrar els comptes.

Des de Cádiz també es mira al mercat saudita com una altra possible sortida per al jugador. Imanol Alguacil, que ara entrena a l'Aràbia i comparteix agència de representació amb el davanter, podria facilitar un eventual traspàs al país asiàtic. Però, per ara, l'interès del Rayo sembla el més ferm.

L'equip franjirroig ja ha incorporat Luiz Felip per reforçar la defensa després de la sortida d'Aridane, i ha confirmat la continuïtat de Gerard Gumbau, cedit novament després del seu bon rendiment. A aquests s'hi suma l'arribada del porter Augusto Batalla, la qual cosa demostra que el club està apuntalant zones clau per competir en els tres fronts de la nova temporada.