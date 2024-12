Ho confirma Gerard Romero: Reunió de Deco per fitxar una perla portuguesa

Fa uns dies, a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, el director esportiu Deco es reunia amb els agents del futbolista, que també estaria a la reunió per abordar el fitxatge del jove talent. Estem parlant de Cardoso Varela, futbolista portuguès de 16 anys d'edat que juga a les categories inferiors del Porto i de la selecció portuguesa.

Deco manté molt bona relació amb el seu agent, ja que és el mateix que el de Dani Olmo i Mika Faye, amb els quals va estar reunit aquest estiu per tractar les seves arribades/sortides del club. La seva bona relació pot facilitar l'arribada d'aquest jove extrem talentós al Barça.

Cardoso Varela, un jove talent per descobrir

Cardoso Varela és una d'aquelles perles per polir amb un futur espectacular per davant i el Barça vol avançar-se als grans clubs europeus per fitxar-lo com més aviat millor. El futbolista va estar a la reunió d'aquesta setmana amb el seu agent reunits amb Deco com desvelava Jijantes i va poder conèixer les instal·lacions del club.

Aquest estiu va disputar el campionat europeu sub 17 amb Portugal i va marcar un gol i va donar 3 assistències. És un jugador molt hàbil, ràpid, vertical i molt assistidor, una cosa que Flick demana als seus extrems, que desbordin i assisteixin.

| YouTube

Porta jugant al Porto des d'infantils on va marcar 10 gols i va donar 6 assistències en 24 partits, després va passar a Cadets en la temporada 22/23 en la qual va marcar 4 gols i va donar 8 assistències en 30 partits i la temporada passada va estar en juvenils i va registrar 3 gols i 2 assistències en 22 partits.

Aquestes xifres indiquen clarament que no és un jugador que tingui molt gol ja que les seves virtuts principals són altres com la velocitat, el regat i el desbordament però sí que es pot comprovar que és un jugador amb un alt nombre d'assistències per temporada. Als seus 16 anys encara té molt marge de millora i creixement.

El pla que prepara el Barça per al jove talent portuguès

El Barça té clar que aquest estiu vol fitxar un extrem esquerre top per així tenir juntament amb Lamine Yamal ambdues bandes molt ben cobertes i hi ha diversos candidats com Luis Diaz, Leao o Nico Williams, per això el pla que tenen preparat per a aquest jove extrem esquerre de 16 anys és que en cas de fitxar-lo pugui estar en dinàmica de primer equip aprenent i sent un més del grup però jugant partits amb el filial cada cap de setmana.

Així, per una banda pot aprendre dels grans i Flick tenir-lo controlat. Serà l'evolució del propi futbolista i el que vegi el tècnic alemany d'ell qui determini si pot tenir minuts amb el primer equip o encara ha de seguir creixent i millorant.