La UD Las Palmas ha viscut una autèntica muntanya russa d'emocions al llarg d'aquesta primera meitat de temporada. Encara que l'inici no va ser gens senzill i molts aficionats temien per la permanència, l'equip ha sabut capgirar la situació. Després de divuit jornades disputades a LaLiga 24/25, el conjunt insular se situa en tretzè lloc amb 22 punts, codejant-se amb clubs com el Rayo Vallecano i el Sevilla, que es mouen en posicions molt similars. Per ara, la zona de descens no sembla estar massa lluny, però la millora en el rendiment ofereix cert marge d'optimisme.

No hi ha dubte que una de les peces clau d'aquesta reacció ha estat l'arribada de Diego Martínez a la banqueta. El tècnic gallec, amb experiència en altres projectes d'èxit, ha implantat una filosofia d'esforç col·lectiu i confiança mútua que ha transformat l'actitud dels jugadors. El canvi s'ha vist reflectit tant en l'apartat defensiu com en l'efectivitat de cara al gol. Un nom destaca sobre la resta en l'apartat ofensiu: Fábio Silva.

El paper determinant de Fábio Silva

Fábio Silva s'ha convertit en la referència de l'atac grancanari. El jove davanter portuguès, cedit pels Wolves, ha disputat 13 partits de lliga fins ara, marcant 5 gols i repartint 2 assistències. A més, ha mostrat una gran entrega, encara que també s'ha endut 6 targetes grogues, reflex de la seva intensitat al camp. El seu 37% de participació en els gols de l'equip parla per si sol de la importància que té en l'estratègia ofensiva de Las Palmas.

El problema rau en que el conjunt isleño no compta amb opció de compra sobre el davanter, per la qual cosa el seu futur més enllà d'aquesta temporada es presenta complicat. El més probable és que, a causa del seu brillant rendiment, els Wolves el reclamin o fins i tot l'utilitzin com a moneda de canvi en el pròxim mercat de fitxatges. Aquest escenari obliga la UD Las Palmas a avançar-se i buscar un substitut de garanties per a la temporada vinent.

Cucho Hernández, l'alternativa que sedueix

Enmig d'aquestes conjectures, ha sortit a la palestra el nom de Cucho Hernández, un vell conegut de LaLiga pel seu pas previ per equips com el RCD Mallorca o el Getafe CF. El davanter colombià, als seus 25 anys, ha acabat recentment la seva participació en la competició de la MLS de 2024, on ha tingut un rendiment senzillament espectacular. En la present temporada, ha jugat 27 partits, anotant 19 gols i entregant 10 assistències en la fase regular. A més, registra un 40% de participació directa en els gols del seu equip i ha estat titular en un 68% dels duels.

Aquestes dades confirmen que Cucho Hernández no només manté un gran estat de forma, sinó que també ha evolucionat en la seva capacitat per crear joc i culminar les jugades. A això s'hi suma que el davanter coneix bé l'estil de la competició espanyola, cosa que facilita la seva possible adaptació si torna a LaLiga. Encara que el seu contracte a la MLS s'estén fins al desembre de 2025, la UD Las Palmas s'il·lusiona amb la idea que el colombià pugui ser aquest nou referent en l'atac davant la probable sortida de Fábio Silva.

| MLS

La classificació: un factor decisiu

Las Palmas, ancorada a la zona mitja-baixa de la taula amb 22 punts, és a temps de mirar cap a objectius més ambiciosos si continua amb la línia ascendent que ha mostrat en les últimes jornades. La lluita a la part alta de la classificació està marcada per equips com Atlètic de Madrid, Reial Madrid i FC Barcelona, encara que la zona mitja roman molt igualada. En aquest context, disposar d'un davanter solvent marca la diferència a l'hora d'aconseguir la permanència o d'aspirar, amb un cop de sort, a alguna competició europea.

Cert és que la UD Las Palmas no acostuma a realitzar fitxatges sonats, però l'arribada de Diego Martínez i els recents resultats esportius podrien fer més atractiva la proposta per a futbolistes de renom. Un golejador com Cucho Hernández, en estat de gràcia, resultaria especialment valuós per a un equip que necessita contundència en moments clau.

Un futur per definir

Tot indica que la situació contractual de Fábio Silva portarà el davanter portuguès de tornada a la Premier League, on segurament altres clubs ja el tenen al radar. Per això, la direcció esportiva groga va confeccionant un pla que eviti quedar-se sense un davanter de nivell a la 25/26. En aquest sentit, el nom de Cucho Hernández brilla amb llum pròpia: coneix LaLiga, ha demostrat ser letal tant en la finalització com en l'associació i, a més, es troba en la plenitud de la seva carrera esportiva, amb encara 25 anys.

La clau serà la capacitat de la UD Las Palmas per seduir l'atacant colombià i, sobretot, per afrontar les possibles ofertes que rebi des d'altres lligues amb major poder adquisitiu. Mentrestant, l'equip canari ha de centrar-se en mantenir la bona dinàmica amb Diego Martínez i, pas a pas, seguir sumant punts per allunyar els fantasmes del descens.

Per ara, l'equip gaudeix del rendiment de Fábio Silva, conscient que la seva aventura a Gran Canària podria estar a punt de finalitzar. El potencial relleu, si es compleixen els pronòstics, portaria el nom de Cucho Hernández en un futur que manté en suspens l'afició groga. Només el temps dirà si aquest “pla B” es converteix en la gran basa de Las Palmas per consolidar-se definitivament en l'elit del futbol espanyol.