Helena Condis dona una mala notícia amb la Champions i el Camp Nou: 'Ho veig molt difícil...'

El retorn del FC Barcelona al Camp Nou continua sent un trencaclosques sense solució a curt termini. Mentre les obres avancen, el club català s'enfronta a l'obligació de comunicar aquest dijous a la UEFA l'estadi on disputarà els partits de la Champions fins al gener. Tot apunta a Montjuïc, un escenari que els blaugranes ja coneixen, però que s'havia previst abandonar després de dues temporades de provisionalitat.
Helena Condis, periodista especialitzada en la informació blaugrana, va llançar un missatge que va refredar qualsevol esperança de retorn immediat. “Veig molt difícil que el Barça pugui jugar al Camp Nou fins i tot a l'octubre”, va assenyalar al Partidazo de COPE. Les seves paraules confirmen els dubtes interns del club i la percepció que el calendari europeu no espera els retards de la remodelació.
La inspecció de la UEFA i els terminis incomplerts
Fa tot just una setmana, una delegació de la UEFA va inspeccionar durant quatre hores l'estat de les obres. Segons Helena Condis, l'organisme europeu havia deixat oberta la possibilitat que el primer compromís de Champions del setembre es disputés a domicili, concedint així temps addicional al Barça. Tanmateix, la realitat és que els treballs a l'estadi estan lluny d'estar en condicions òptimes.
El gran obstacle continua sent la fase 1A del projecte, que contempla l'obertura parcial del recinte amb 27.000 espectadors. Aquesta xifra és insuficient per a la Champions, on els requisits de visibilitat, seguretat i càmeres de televisió imposen condicions més estrictes. Funciona diferent de LaLiga.
Un calendari que es complica per als blaugranes
El club tenia l'esperança de tornar a casa en el duel de LaLiga contra el València CF a mitjans de setembre, però aquesta opció sembla estar pràcticament descartada. El mateix consistori municipal ha traslladat al Barça que seria un “miracle” que les instal·lacions estiguessin a punt per aleshores.
Montjuïc, malgrat les incomoditats que genera per a socis i aficionats, tornarà a ser la llar europea del Barça. Fins i tot es contempla que alguns partits puntuals de LaLiga puguin traslladar-se a Girona, davant la coincidència d'esdeveniments al Lluís Companys, com el concert de Post Malone.
El que està en joc per al Barça a Europa
L'elecció de l'estadi no és un simple tràmit logístic. Per al Barça, disputar la Champions a Montjuïc suposa un cop econòmic i anímic. Els ingressos per taquilla i hospitalitat es redueixen dràsticament, i la pressió ambiental es dilueix en comparació amb el Camp Nou. A més, el club ja ha disputat dues temporades completes fora del seu estadi, i perllongar aquesta situació incrementa el malestar entre socis i abonats.
Joan Laporta i la seva directiva confiaven que el nou Camp Nou es pogués estrenar de manera parcial a la tardor. No obstant això, les paraules d'Helena Condis reflecteixen que aquest escenari s'ha tornat cada cop menys realista. “El Barça ja dona per fet que serà Montjuïc”, va insistir, confirmant que la decisió comunicada a la UEFA serà inapel·lable.
Els culers hauran de continuar esperant per tornar al seu temple. La remodelació, dissenyada per convertir el Camp Nou en un estadi de referència mundial, s'està convertint en una cursa contra el temps. Per ara, la Champions League tornarà a tenir Montjuïc com a teló de fons, mentre el club i els aficionats creuen els dits perquè el retard no s'allargui gaire més.