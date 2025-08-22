Hansi Flick rompe su silencio sobre Marc Casadó: Joan Laporta ya lo sabe

El FC Barcelona encara el inicio del curso con la plantilla aún en proceso de ajustes y decisiones trascendentales. En los despachos del club se trabajan inscripciones, ventas y cesiones, mientras Flick ha decidido romper el silencio sobre uno de los nombres que más dudas ha generado últimamente: Marc Casadó.

La voz de Flick antes del duelo contra el Levante

En la rueda de prensa previa al partido frente al Levante, Flick fue preguntado directamente por el centrocampista catalán. El técnico alemán no rehuyó la cuestión y envió un mensaje contundente. “He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es lo que yo quiero como entrenador”, declaró.

Sus palabras llegan en un momento clave. El Barça aún debe inscribir a futbolistas como Gerard Martín, Szczesny o Roony Bardghji, pero antes necesita liberar espacio salarial. El nombre de Casadó había estado sobre la mesa como posible salida, y no faltaban pretendientes dispuestos a lanzarse a por él.

| FCB

Interés creciente desde Inglaterra y España

El canterano azulgrana acumula pretendientes de peso. Desde la Premier League, equipos como Wolverhampton, Bournemouth y West Ham han mostrado su interés en incorporar al centrocampista. En LaLiga, clubes como Betis y Atlético de Madrid también han tanteado su situación. A esta lista se suma el OM, en plena reestructuración tras un conflicto interno que ha acabado con Adrien Rabiot en la lista de transferibles.

Pese a este escenario, Casadó ha transmitido su voluntad de quedarse. El mediocentro, formado en La Masia, mantiene intacto el deseo de triunfar con la camiseta azulgrana, aunque sea consciente de la feroz competencia. Pedri y De Jong son piezas indiscutibles para Flick, mientras Gavi ha recuperado su mejor versión tras superar una grave lesión. A ellos se suma Marc Bernal, otra apuesta de futuro del club.

La pasada temporada, Casadó supo aprovechar las lesiones de sus compañeros para asentarse como titular en varios partidos del primer tramo. Sin embargo, cuando De Jong regresó, el canterano perdió protagonismo. Esta campaña arranca con un guion parecido al del final de la 2024/25: una competencia que puede reducir sus minutos, aunque Flick insiste en que todos serán necesarios.

Laporta y la decisión final

En este entramado, Joan Laporta ya conoce de primera mano la postura de su entrenador. Flick no quiere más salidas y lo ha dejado claro públicamente. El club, no obstante, mantiene abiertas negociaciones para dar salida a otros futbolistas que sí parecen tener menos recorrido en la plantilla: Héctor Fort, Iñaki Peña y Oriol Romeu, cuyas salidas se perfilan estos días.

Casadó, de momento, seguirá trabajando bajo la disciplina del primer equipo. Su futuro dependerá tanto de la evolución del mercado como de las oportunidades que pueda aprovechar en el terreno de juego.