Le dijo que SÍ a Hansi Flick pero ahora se acerca al Real Madrid, el Barça se enfada

En los despachos del Camp Nou se respiraba optimismo. Desde hacía semanas, los contactos estaban avanzados. El jugador se había mostrado receptivo, incluso motivado, por reencontrarse con un viejo conocido del banquillo. Y el cuerpo técnico lo veía como una incorporación estratégica para reforzar una defensa que necesita músculo, experiencia... y liderazgo. Pero algo ha empezado a torcerse.

Porque cuando parecía que todo iba viento en popa, surgió la duda más incómoda: ¿garantías de titularidad? Y ahí empezó el problema.

Una plantilla muy poblada... y poco espacio para egos

El club culé, con la llegada de Flick, ha definido con claridad su defensa tipo. Pau Cubarsí e Íñigo Martínez se han consolidado como pareja de garantías. Andreas Christensen sigue siendo fiable, Eric García está recuperando nivel cedido en el Girona, y Ronald Araújo —si no se va— es intocable. ¿Dónde entra el nuevo fichaje?

Eso mismo se pregunta el jugador. No está dispuesto a cambiar de liga y país para empezar desde el banquillo. En Alemania es capitán. En Barcelona, todo apunta a que sería... uno más.

Y entonces, otro club levanta la mano.

El eterno rival entra en escena

Un conjunto con mayor poder económico, con más títulos recientes, y que además ofrece un puesto vacante con garantías. La defensa del Real Madrid ha sufrido bajas importantes, y hay necesidad de apuntalar el centro de la zaga. Y ahí es donde aparece él como solución ideal.

La conexión personal con uno de los entrenadores más codiciados del momento ha sido clave. Durante los últimos años, ha brillado bajo sus órdenes. Han construido un vestuario competitivo, serio, que ha sorprendido en Alemania... y que ahora puede exportarse a España.

El jugador valora todo: la estabilidad, el proyecto, el idioma, el prestigio... Pero lo que más pesa es la figura de su entrenador actual. Y si este le llama personalmente, ¿cómo decir que no?

Laporta se queda sin margen y Flick sin reencuentro

La afición culé comienza a asumir que esta vez el deseo del técnico no se cumplirá. El jugador ya escucha otras ofertas. Y de todas ellas, hay una que no solo convence... sino que seduce. El club blanco mueve ficha. Y no cualquier ficha.

El central internacional alemán, con contrato hasta junio, es una de las grandes gangas del mercado. Lo sabe él, lo sabe su entorno y lo sabe Florentino Pérez, que no dejará pasar la oportunidad. Especialmente si con ello puede frustrar un refuerzo clave del Barça.

Todo indica que en las próximas semanas se sabrá el desenlace. Y si se confirma lo que ya se murmura en los pasillos del Bernabéu, el jugador que parecía blaugrana acabará vestido de blanco.

Su nombre, por si quedaba alguna duda: Jonathan Tah.