Javi Guerra se n'anirà del València: El pla B de Carlos Corberán

Amb l'equip consolidat a mitja taula i allunyat, per ara, dels fantasmes del descens, el València CF ja planifica el pròxim curs. Carlos Corberán, que ha sabut revertir una situació crítica des de la seva arribada a Nadal, podrà arrencar la pretemporada des de zero, amb l'objectiu de consolidar un equip competitiu. Però no tot seran bones notícies: la possible sortida d'un dels seus homes més prometedors obliga el club a reaccionar.

Javi Guerra, motor del centre del camp, torna a sonar amb força al mercat. Ja a l'hivern, clubs com el Porto van intentar fitxar-lo. Ara, amb el mercat estival a la volta de la cantonada, el seu nom torna a estar en boca de molts. El València no vol quedar-se sense marge de reacció i per això, la direcció esportiva ja treballa en un pla B.

Un perfil similar al del canterà

En la llista de candidats que baralla el club apareix un jugador que ha destacat per la seva regularitat en els últims anys. Un futbolista amb recorregut en l'elit, bon tracte de pilota i experiència en diverses posicions del mig del camp. El seu estil encaixaria perfectament en el sistema de Corberán, i la seva situació contractual el converteix en una oportunitat de mercat molt atractiva.

No es tracta d'un jove en explosió, sinó d'un futbolista madur, amb ofici, que ha passat per diversos equips de LaLiga i que ha demostrat en cada pas que sap el que fa sobre la gespa. El seu nom, fins ara, s'ha mantingut amb discreció, però el seu entorn ja sap que hi ha moviments. I no només per part del València: altres clubs de Primera també s'han interessat per ell.

Un contracte que s'esgota i una oportunitat irrepetible

El detall més rellevant és que la seva vinculació amb el seu club actual acaba al juny. No renovarà. El futbolista vol un projecte ambiciós, amb aspiracions europees, i sap que Mestalla és un bon aparador per reivindicar-se. L'operació no implicaria una gran inversió i podria tancar-se ràpidament si el València es mou abans que els seus rivals.

En el seu actual equip, ha estat titular habitual. Aquesta temporada ha disputat més de trenta partits, ha aportat assistències i ha destacat per la seva visió de joc. Format en una pedrera de renom, fins i tot va arribar a debutar amb un dels grans del futbol espanyol. Des de llavors, ha recorregut una trajectòria ascendent i ha sabut reinventar-se en diversos contextos.

El jugador que ja ha passat per la fàbrica blanca

Pocs recorden que, fa gairebé una dècada, es va estrenar a la Copa del Rei amb el Reial Madrid. Des de llavors, ha viscut cessions, canvis de club i temporades a Segona Divisió, fins a consolidar-se en la màxima categoria gràcies al seu gran rendiment amb un modest. Aquest curs, ha estat clau en el seu equip. I ara, podria vestir de blanquinegre.

El nom que baralla el València

Ha estat a Lorca, Oviedo, Tenerife, Mirandés, Eibar i ara brilla a Las Palmas. Està lliure al juny. El seu nom ha estat confirmat per diversos mitjans especialitzats i la direcció esportiva del València ja ha demanat informes complets. Si finalment Javi Guerra surt, tot apunta que el seu relleu sortirà d'allà.

Aquest nom és Javi Muñoz.