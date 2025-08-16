Ni Ferran Torres ni Frenkie de Jong: Jugador del Barça a qui Flick reconeix el seu canvi

Hansi Flick no sol assenyalar jugadors de manera individual. Prefereix parlar del grup. Sempre evita destacar noms, tant en els elogis com en les crítiques. Però aquesta vegada ha trencat el seu costum.
En la roda de premsa prèvia al partit contra el Mallorca, el tècnic alemany ha sorprès. Ha esmentat directament un futbolista del primer equip. Ho ha fet per deixar clar que el seu rendiment no l'ha convençut a la pretemporada.
Flick ha matisat les seves paraules per no fer mal. Ha dit que en les últimes setmanes el jugador havia millorat. Ha assegurat que estava satisfet amb la seva evolució. Però ha deixat clar que al principi no ho estava. El tècnic vol enviar un missatge d'exigència. Sap que la temporada serà llarga i dura. Per això no vol que ningú es relaxi.
El jugador assenyalat
Al cinquè paràgraf s'ha revelat el nom. Es tracta de Fermín López, una de les grans joies del Barça. El migcampista andalús va enlluernar la temporada passada. Aquesta campanya vol consolidar-se entre els titulars.
Contra el Como, al Trofeu Gamper, Fermín va ser titular. Va jugar a la mitjapunta i va marcar dos gols. La seva actuació va ser una de les més destacades de l'enfrontament. Va demostrar la seva classe i olfacte ofensiu.
Flick va valorar la seva actuació davant l'equip italià. Va dir que Fermín havia demostrat la seva qualitat. Però també va admetre que el seu nivell a l'inici de la pretemporada no va ser bo. Ho va deixar clar i sense embuts. Aquesta sinceritat no és habitual en el tècnic alemany. Per això va cridar l'atenció. L'objectiu sembla clar: motivar el jugador. Exigir-li més.
Competència a la mitjapunta
Fermín no ho tindrà fàcil aquesta temporada. En la seva posició també hi ha Gavi i Dani Olmo. Aquest últim compta amb la confiança total de Flick. És, a dia d'avui, el favorit per al lloc. El jove d'El Campillo haurà de lluitar per cada minut. I ho farà en un club on l'exigència és màxima. Ha rebut ofertes aquest estiu. Però ha decidit quedar-se i lluitar per un lloc.
El Barça no vol desprendre's de Fermín. El veu com un jugador clau per al futur. Per això ha renovat el seu contracte recentment. I per això Flick també li exigeix al màxim. Al club saben que necessita continuïtat. Minuts, confiança i espai per créixer. Però també disciplina tàctica i esforç defensiu. Flick valora molt aquests aspectes.
Mallorca, següent prova
El Barça visita un rival complicat aquesta primera jornada. El partit contra el Mallorca serà exigent. Fermín té opcions de jugar, sobretot si Dani Olmo no està al 100%. Flick decidirà a l'últim moment.
La plantilla és plena de talent. Però també de competència interna. El missatge de Flick a Fermín és un avís. Un toc perquè no es relaxi i segueixi creixent. Perquè el talent, sol, no n'hi ha prou.