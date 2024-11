Les xarxes esclaten contra David Bernabeu per un tweet sobre el Barça: 'Fins que...'

Superat l'arravatament inicial de poder absolut, el Barça va demostrar dissabte que realment no és tan inexpugnable com semblava. Ja són tres partits en què l'equip culer s'ha deixat punts i el Reial Madrid ha sabut aprofitar aquestes petites desconnexions per reduir distàncies. Els merengues estan ara quatre punts per sota, encara que amb un partit menys; davant del València, a Mestalla.

Quan ocorren situacions com aquestes, és fonamental saber fer autocrítica i determinar quins són els punts en què l'equip ha errat. Aquesta és tasca de l'entrenador i el cos tècnic i d'analistes, però els periodistes i fins i tot els aficionats ens prenem la llibertat d'analitzar-ho pel nostre compte. Un dels que s'ha aventurat a fer-ho ha estat David Bernabéu, conegut periodista blaugrana.

| FCB

El primer que va fer David Bernabéu va ser contradir les declaracions que Gavi havia fet al postpartit, assegurant que l'expulsió va ser el gran atenuant de la pèrdua de punts. "Gavi diu que tenien el partit controlat. No, tenien controlat el marcador; el partit, el joc, mai el van tenir controlat", va prendre el periodista.

És a dir, va considerar que el Barça no va guanyar perquè realment no va ser capaç de saber-se superior al partit, anotant dos gols gairebé per inèrcia, però sense ser millors que el Celta. I després va deixar entreveure que l'absència de la seva gran estrella també hi va tenir alguna cosa a veure. "El Barça, sense Lamine Yamal, un punt de 9", va afegir.

I és que en els tres duels que s'ha perdut el jove atacant, el Barça no ha estat capaç de vèncer-ne cap. Van perdre al Sadar i al Reale Arena i ara han empatat a Balaídos. Els altres 11, en què sí que ha estat el bo de Lamine, han guanyat els 11. És una cosa fàctica.

Els retrets dels culers

La piulada de David Bernabéu es va omplir de respostes contràries a l'argument del periodista català. Un dels motius que els seus seguidors van atribuir més com a culpables de l'empat va ser el partit de Frenkie de Jong. El neerlandès no va formar part de la partida inicial, però Hansi Flick li va donar entrada al minut 75.

S'han pogut llegir comentaris com: "Fins que va sortir Frenkie de Jong, el Celta ni tenia la pilota ni arribava, quins collons dius; vam jugar fatal, però amb el 0-2 el partit estava controlat". Altres van catalogar el centrecampista com un "llast" o de "blanguenge". També hi ha qui ha decidit atribuir les seves prestacions a Dani Olmo per executar "poques ajudes, moltes pèrdues (moltes sense pressió) i poca fluïdesa en el joc".