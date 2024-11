Hansi Flick no el vol al Barça i apareix el Girona de Míchel com a opció

per Info Blaugrana

El Barça compta amb una gran quantitat de migcampistes a la plantilla i no tots pots jugar malgrat la gran quantitat de partits. El futbolista en qüestió és Pablo Torre, que necessita tenir minuts i una cessió amb rumb a Girona on ja va jugar la temporada passada podria ser una operació molt beneficiosa per a totes les parts.

L'ex del Racing de Santander té molta competència en la seva posició i una sortida al Girona li podria fer jugar i tenir els minuts que no està tenint al Barça. El Girona ha donat sortida a gran quantitat de futbolistes com Savinho, Aleix García o Dobvik, cosa que podria beneficiar Pablo Torre a l'hora de tenir minuts.

Flick va ser molt contundent amb el jugador

Segons revelava el mateix futbolista en una entrevista recent, va ser el mateix Flick qui li va assegurar que no tindria gaires minuts perquè té molta competència al seu lloc i cal recordar que futbolistes com Gavi, Pedri, Dani Olmo o Fermín López poden ocupar perfectament aquesta posició i en aquests moments estan per sobre del càntabre i entren més als plans de l'entrenador.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Lluny de criticar això, Pablo Torre va agrair que el tècnic alemany anés sincer amb ell però Torre volia guanyar-se un lloc perquè en pretemporada va tenir força protagonisme i en el futbol encara que ningú vol que passi hi ha moltes lesions que poden donar lloc a oportunitats de jugadors que no t'esperes, cosa que remarcava el mateix futbolista.

Pablo Torre ha disputat 6 partits aquesta temporada amb el Barça i ha marcat 3 gols, un gol a la Ceràmica contra el Vila-real a l'1-5 i un doblet contra el Sevilla al 5-1 a Montjuïc. Són poques les oportunitats i els minuts que està tenint, però els està aprofitant. També està sent convocat amb la selecció sub 21 on pot jugar i brillar més ja que assumeix més galons.

Per què no té oportunitats al Barça? Què ha de millorar?

Pablo Torre té 21 anys i molta carrera per davant, hi ha jugadors que exploten abans com estem veient amb casos com el de Lamine Yamal o Cubarsi que són excepcions i altres jugadors enganxen la pujada més endavant pel que cal tenir paciència amb un jugador amb molt bones condicions.

El seu handicap més gran és el físic, és un jugador petit que des de sempre al minut 65/70 és canviat i alguns dels seus entrenadors deien que donava la baixada física a partir d'aquell minut. Ningú no dubta de les seves qualitats i capacitats tècniques, però en un futbol molt més físic i de contacte, és molt important treballar la força independentment de l'alçada.

Pablo Torre està valorat en 5 milions d'euros i té contracte fins al 2027, el Barça ho vol cedir i que torni fet un jugador més madur però no desfer-se del futbolista.