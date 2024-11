Ara sí: Manuel Pellegrini podria tenir al gener el seu jugador desitjat per al Betis

El Real Betis Balompié està mostrant una millora evident en el rendiment després d'un inici de temporada una mica irregular. Tot i això, Manuel Pellegrini té clar que, si l'equip es vol consolidar com a candidat a la quarta plaça, caldrà reforçar la plantilla al mercat d'hivern. I per això s'estan començant a remenar algunes opcions per aportar més talent a alguna de les parcel·les, com la del centre del camp.

I en aquest ordre d'idees, una de les opcions que més agraden és el retorn de Dani Ceballos. El migcampista d'Utrera, format a la pedera del Betis, és una de les grans apostes de l'equip verd-i-blanc per al gener. Després d'una etapa marcada per alts i baixos al Reial Madrid, Ceballos amb prou feines ha comptat amb minuts aquesta temporada sota les ordres de Carlo Ancelotti. Fins ara, ha disputat només tres partits a LaLiga (78 minuts), cosa que reforça els rumors sobre una possible sortida a la recerca de continuïtat.

Manuel Pellegrini considera que Ceballos seria una incorporació clau per al projecte del Betis. La seva visió de joc, capacitat de distribució i versatilitat al migcamp encaixen perfectament amb l'estil de l'equip. A més, el retorn d'un jugador de la pedrera amb un vincle emocional tan fort amb el club seria un gran impuls per a la connexió entre la plantilla i l'afició. Segons fonts properes al club, Pellegrini ha donat llum verda per intentar el fitxatge o cessió del jugador al gener.

| Real Betis, FootyRenders

Joaquín Sánchez, clau en l'operació

La figura de Joaquín Sánchez, ara a la direcció esportiva del Betis, serà fonamental en les negociacions. Durant el passat estiu, Joaquín ja va estar a prop de tancar el retorn de Ceballos, encara que finalment no es va concretar. En aquesta ocasió, el context sembla més favorable. Ceballos necessita minuts per recuperar el seu millor nivell i posicionar-se com a opció a la selecció espanyola de cara a futurs compromisos. Per la seva banda, el Betis busca un jugador que pugui marcar la diferència al tram final de la temporada.

El retorn de Dani Ceballos al Benito Villamarín suposaria un retrobament carregat de simbolisme. La seva sortida al Reial Madrid el 2017 va deixar un buit que molts aficionats encara recorden, però també va obrir les portes a una etapa en què el jugador es va consolidar com una de les promeses més importants del futbol espanyol. Ara, amb 28 anys, Ceballos té l'experiència i la maduresa necessàries per liderar el migcamp verd-i-blanc.

L'operació, però, no serà senzilla. Tot i que el Reial Madrid podria estar disposat a negociar, també és conscient que Ceballos és una alternativa vàlida en cas de lesions. Tot i això, l'interès del jugador per tenir més protagonisme podria inclinar la balança a favor del Betis. L'afició ja somia tornar a veure Ceballos vestit de verd-i-blanc, portant el control del joc al Benito Villamarín.