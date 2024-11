Hansi Flick pren una decisió, Pablo Torre sortirà cedit: Dos candidats

El jugador càntabre Pablo Torre que va despuntar fa un parell de temporades al Racing de Santander i va fer que molts clubs volguessin fitxar-lo i va ser finalment el Barça qui se'l va endur. Després de la temporada passada cedit al Girona amb poca participació.

I aquest inici de temporada al Barça on va destacar a la pretemporada però està jugant poc tot i haver estat important i decisiu en els pocs minuts que va disputar, el càntabre vol més oportunitats i per això es busqui una possible sortida: Reial Societat i Getafe són els dos clubs interessats a aconseguir la seva cessió.

Una xerrada amb Flick per aclarir la situació

Abans de prendre una decisió definitiva sobre el seu destí, Pablo Torre vol conèixer de primera mà les intencions del seu entrenador, per això ha demanat una xerrada amb Flick per saber si podrà entrar més en joc o si seguirà la tònica habitual i seguirà tenint poc protagonisme.

En una entrevista recent Pablo Torre assegurava que Hansi Flick li va ser sincer i li va dir a principi de temporada que tindria difícil jugar amb la competència que tenia al davant. I és que les poques estones que va sortir ho va fer bé marcant un parell de gols al Sevilla i un gol al Vila-real en els 5 partits que va tenir minuts aquesta temporada.

| FCB

La competència és enorme entre els centrecampistes

Actualment hi ha molts jugadors a la medul·lar per a pocs llocs i hi ha jugadors que són imprescindibles. La posició de doble pivot l'estan ocupant Marc Casadó i Pedri amb Frenkie de Jong entrant a poc a poc després de reaparèixer després d'estar 5 mesos lesionat. A la mitjapunta, que és la millor posició i en què més còmode es troba Pablo Torre està ocupada per Dani Olmo i Fermín.

I no cal oblidar que encara falta Gavi, que a poc a poc ja està entrant en dinàmica i ritme de competició, això fa que Torre tingui molt poc lloc. En unes declaracions va dir que la posició en què es trobava més còmode era la de mitjapunta o fins i tot d'extrem jugant per dins, que ara mateix l'ocupa Raphinha i el Barça té al cap fitxar un extrem esquerre pur per a la temporada que ve amb Nico Williams com a objectiu número 1.

Pablo Torre acaba contracte el 2026 i encara té 21 anys, al club són conscients que és un jugador amb molt bona projecció però encara li falta fer-se, madurar en molts aspectes del joc i millorar la part física.

Consideren des del club que una cessió a un equip de La Lliga podria resultar beneficiosa perquè tingui minuts i pugui jugar cada cap de setmana, sent la Reial Societat un equip atractiu per al seu futbol. Al Barça no volen perdre'l de vista i li faran un seguiment.