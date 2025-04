François Gallardo deixa sense paraules a Tomás Roncero després de la polèmica arbitral: 'Fi...'

per Iker Silvosa

La tensió generada per la polèmica arbitral en la prèvia de la final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Real Madrid segueix donant titulars explosius. Aquesta vegada, els protagonistes són dos coneguts tertulians esportius del programa 'El Chiringuito': François Gallardo i Tomás Roncero, que han protagonitzat un intercanvi de missatges que ha incendiat les xarxes socials.

François Gallardo respon amb duresa al missatge de Tomás Roncero

La disputa es va iniciar quan Tomás Roncero va publicar un tuit amb la imatge de l'escut del Real Madrid acompanyada del missatge: "HALA MADRID Y NADA MÁS". Una publicació clarament destinada a aixecar ànims madridistes davant la controvertida situació que s'ha viscut en els dies previs, amb les crítiques blanques a la designació arbitral per a la final.

| RFEF

No obstant això, el que podria haver quedat en una simple mostra de suport a l'equip blanc va generar una immediata resposta per part del també col·laborador François Gallardo, que no va dubtar a respondre amb ironia i duresa.

"Hola Sr Tomás. Aquest és el teu nou escut i dir que la imatge del teu Real Madrid ahir va ser lamentable i ridícula. Sort aquesta nit que el Barcelona no us fiqui almenys 4 gols, perquè crec que seran més. Fi boom i si no desmenteix-m'ho, François al tema", va escriure Gallardo, acompanyant el seu missatge amb una imatge de l'escut madridista convertit en un emoji plorant.

Polèmica arbitral com a teló de fons

Aquest intercanvi de declaracions arriba després d'una intensa setmana en què el Real Madrid va manifestar el seu malestar per la designació arbitral de Ricardo de Burgos Bengoetxea i Pablo González Fuertes, generant un clima de gran tensió mediàtica. La controvèrsia va escalar fins al punt que el club blanc va decidir no acudir a la roda de premsa oficial, l'entrenament previ ni al sopar de directives com a mesura de protesta, un gest sense precedents en els últims anys.

Aquesta atmosfera de tensió ha dividit profundament les opinions entre aficionats i tertulians, donant lloc a enfrontaments com el protagonitzat per Gallardo i Roncero, dues figures destacades en les tertúlies esportives espanyoles.

La resposta de Gallardo ha generat tot tipus de reaccions a les xarxes socials. Els seguidors blaugranes han celebrat amb humor i satisfacció la contundència del tertulià, mentre que el madridisme ha reaccionat majoritàriament amb indignació, qualificant el missatge com una provocació gratuïta en vigílies d'un encontre transcendental.

Amb aquesta situació, la final de Copa del Rei adquireix encara més intensitat emocional, amb aficionats i periodistes pendents de cada detall tant dins com fora del terreny de joc. L'intercanvi dialèctic entre Gallardo i Roncero exemplifica perfectament com aquest partit no només és crucial des del punt de vista esportiu, sinó també en termes mediàtics i emocionals.