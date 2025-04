Hansi Flick juega al despiste y toma una decisión que descoloca a más de uno

Llevamos tanto tiempo esperando este día que, ahora que ha llegado, casi ni somos conscientes. En apenas unos minutos comenzará un histórico Barça - Real Madrid con el extraordinario aliciente de que hay un título en juego. Un Clásico en una final. El sueño húmedo de cualquier futbolero.

Y por si el partido no fuera ya de por sí incitador y atractivo, la previa ha venido muy cargadita. Mucho. Lo que ha ocurrido con el Real Madrid y los colegiados es algo sin precedentes que va a dar y que está dando mucho de qué hablar. Si casi nos quedamos sin final. Pero eso no ha sido todo. También ha habido muchas dudas con las posibles alineaciones.

| FCB

Tanto Barça como Real Madrid transmitían dudas en el once inicial, con bajas importantes y titulares con nivel decepcionante. Y no sabíamos qué decisiones iban a tomar los entrenadores con respecto a esto. ¿Iban a ser capaces de arriesgarse? Ahora ya tenemos todas las respuestas, pues Hansi Flick ya ha hecho pública la elección de sus once titulares.

Robert Lewandowski iba a ser baja sí o sí y algunos consideraban que el míster teutón iba a tirar de lógica e incluir a Ferran Torres en su posición. Cambio natural. Y, efectivamente, así ha sido. Pero se sopesaba la posibilidad de que Dani Olmo pudiera actuar de falso '9'. De hecho, el de Terrassa es otra de las novedades. Jugará en la mediapunta y no lo harán ni Fermín López ni Gavi, las otras opciones.

La gran sorpresa, en el lateral

Pero lo más notorio reside en el lateral izquierdo. Alejandro Balde se mantiene en la enfermería y no llega a la final, aunque sí que ha viajado con el equipo. En los últimos partidos ha sido Gerard Martín quien ha ocupado su puesto, pero su nivel no ha sido el óptimo y empezó a correr el rumor de que podría ser Héctor Fort quien jugara hoy. Pero nada más lejos de la realidad.

Hansi Flick no ha querido arriesgarse y ha decidido seguir confiando en Gerard Martín en su retorno a la titularidad tras haber sido suplente frente al Mallorca el martes. Veremos si el resultado no es el mismo que en las dos últimas ocasiones en las que ha formado parte de la partida inicial. Fue frente al Dortmund y frente al Celta, y en ambos el Barça encajó tres goles.

También se hablaba de un posible retorno de Ter Stegen, peso era más complicado de creer. Así pues, los once escogidos por Hansi Flick son: Szczesny, Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Carlo Ancelotti, por su parte, ha tenido que dejar a Kylian Mbappé, todavía no recuperado del todo, en el banquillo y cambiar el esquema, incluyendo cuatro centrocampistas. Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Ferland Mendy, Ceballos, Fede Valverde, Tchouameni, Jude Bellingham, Rodrygo y Vinicius.