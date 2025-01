Espanyol, Valladolid, Alavés i Getafe volen un jugador del Betis

El Real Betis no descarta alleugerir la seva nòmina de futbolistes en aquest mercat d'hivern, i un dels noms que sorgeixen amb força a la rampa de sortida és el d'Iker Losada, un atacant gallec de 23 anys que va signar l'estiu passat fins al juny de 2029 després de destacar al Racing de Ferrol, on va completar una brillant campanya 2023/24 amb 45 partits, 9 gols i 7 assistències.

El pas per Heliòpolis no ha estat senzill per al futbolista de Catoira. Amb la competència d'Isco Alarcón i Giovani Lo Celso a la mitjapunta, Losada va saber que tindria difícil gaudir de continuïtat. Tot i així, entre mitjans d'octubre i principis de desembre va aconseguir encadenar vuit aparicions consecutives entre LaLiga (10 en total aquesta temporada) i la Copa del Rei (2), sense comptar la Conference League, per a la qual no va ser inscrit. Els seus 14 encontres, amb 585 minuts, es salden amb 0 gols a la Lliga i 1 gol a la Copa, un balanç modest per a un jugador que venia acostumat a brillar amb llum pròpia.

Tot i així, l'aragonès no dubta de la seva decisió de recalar al Betis. Segons fonts properes al futbolista, es troba a gust al vestidor i el cos tècnic valora les seves condicions, si bé la situació no ha millorat en les últimes setmanes: encadena un mes sense minuts i veu amb cert escepticisme el seu futur immediat. La seva agència, IG Dreams Football, escolta opcions, però el mateix Losada insisteix que se sent bé a Heliòpolis i no prendria la determinació de marxar sense el vistiplau del club.

Cessió possible al gener

No obstant això, els interessos de diversos equips de Primera han trucat a la seva porta. Segons ha pogut saber ESTADIO Deportivo, RCD Espanyol, Real Valladolid, Deportivo Alavés i Getafe CF s'han dirigit al Betis per conèixer la disponibilitat de Losada amb vista a una cessió. L'Alavés, en zona baixa de la classificació (16è amb 17 punts, segons l'última actualització de LaLiga), veuria en Losada un impuls ofensiu per revertir els seus problemes. També Espanyol (18è, 15 punts) i Getafe (17è, 15 punts) transiten prop de l'abisme del descens, mentre que el Valladolid (20è, 12 punts) es troba molt necessitat de gol.

Fora de les fronteres espanyoles, clubs de la Serie A italiana i alguns aspirants a l'ascens a Segona (Racing de Santander, Almeria o Sporting de Gijón) han preguntat per la situació de l'exjugador del Celta, al qual veuen com un reforç de garanties per a la segona volta. El seu valor de mercat actual, fixat en 1,80 milions d'euros, no suposaria una despesa excessiva si els verd-i-blancs decideixen acceptar una sortida al gener (ja sigui en forma de préstec o de traspàs parcial).

En qualsevol cas, la pilota és a la teulada de l'entitat verd-i-blanca. Amb 10 partits disputats a LaLiga (sense gols ni assistències, 334 minuts) i 2 a la Copa del Rei (1 gol), més 2 encontres a la fase prèvia de la Conference League, Losada ha confirmat que és un jugador de rotació útil. Però davant l'evident necessitat de minuts i d'un rol més protagonista, i amb diversos pretendents trucant a la porta, no es descarta que es produeixi una cessió hivernal. El Betis, en la 9a posició de la taula (amb 25 punts en 18 jornades), està disposat a escoltar ofertes, màxim si amb això alleugereix la competència interna i ajuda que el futbolista creixi abans de retornar amb més bagatge a Heliòpolis o, en cas de venda definitiva, obtingui un rèdit econòmic per invertir en altres necessitats de la plantilla.

Queda per veure si les negociacions amb qualsevol dels interessats avancen en les pròximes setmanes i si Losada finalment busca un destí on gaudir de protagonisme. El que és segur és que el seu perfil —extrem, mitjapunta i capacitat golejadora demostrada en el passat— encaixa en aquests projectes que ansien reforços d'atac per assegurar la permanència en una LaLiga cada cop més ajustada, tal com reflecteix la classificació actual.